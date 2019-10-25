Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.

с чего всё началось

В войсковой части в Забайкальском крае солдат-срочник, который находился в карауле, устроил стрельбу. Он открыл огонь по сослуживцам. Данные о погибших и пострадавших на данный момент не получили официального подтверждения.

Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

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