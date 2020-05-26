Пациенты с коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае стали тяжелее переносить болезнь. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главного санитарного врача региона Светлану Лапу. По ее словам, коронавирусная болезнь стала для местных жителей тяжелее.

В Забайкалье стало больше тяжело больных пациентов с коронавирусом

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