Коронавирус
Газета.RuВ Забайкалье стало больше тяжело больных пациентов с коронавирусом
Пациенты с коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае стали тяжелее переносить болезнь. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главного санитарного врача региона Светлану Лапу. По ее словам, коронавирусная болезнь стала для местных жителей тяжелее.
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Число зараженных коронавирусом в Забайкальском крае превысило 900, еще двое скончались
Забайкальский рабочийвчера в 21:30
26 мая в Забайкалье 938 подтверждённых случаев коронавируса, ещё двое скончались
ГТРК Читавчера в 22:40
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Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
Общество
Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
Общество
Петербуржцы оценили «финансовую подушку» от кризиса в 582 тыс. рублей
Известия передают, что по этом показателю жители Северной столицы обошли даже москвичей - 582 тысячи рублей, именно такую сумму назвали петербуржцы, потребуется им для преодоления кризиса.
Online47.ru вчера в 19:05
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
Игры
Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в Steam
Белвью, США, 26 мая 2020, 06:38 — REGNUM Популярные игры Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human появятся в сервисе Steam.
REGNUM вчера в 23:38
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 06:26
Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм с главным героем — геем
Студия Pixar выпустила мультфильм "Выход" (Out), в котором раскрывается история героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Life.ru вчера в 18:54
Футбол
Артур не собирается уходить из «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Артур не намерен уходить из клуба по завершении нынешнего сезона.
Soccer.ru вчера в 17:07
Общество
Приморский край начал смягчать ограничения из-за коронавируса
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил о начале первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале правительства региона.
ТАСС вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:33
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии
В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии.
Военное дело вчера в 03:55
Общество
Эпидемиолог рассказал, когда снимут ограничения по коронавирусу
В случае если установится такой уровень, занос вируса будет иметь меньший эффект, рассказал главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
News.ru 24 мая в 00:42
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Общество
Российские авиакомпании обрушили цены на перелеты
В связи с эпидемиологической обстановкой в стране количество рейсов заметно сократилось, но крупнейшие авиакомпании Росси вроде «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний» и Utair значительно снизили цены на перелеты из столицы в крупнейшие города России в июне.
Рамблер вчера в 07:35
Фигурное катание
Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok
Видеофрагмент из показательного номера "Лара Крофт" олимпийской чемпионки Алины Загитовой, где спортсменка не может расстегнуть куртку, собрал 22 млн просмотров.
Реальное время вчера в 06:11
Общество
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
Политика
ГБР Украины открыло дело о «прослушке» в кабинете Порошенко
Киев, 26 мая 2020, 09:00 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное дело о возможном прослушивании разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, сообщило 25 мая издание «Украинская правда».
REGNUM 02:00
Спорт
Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»
Известия вчера в 18:19
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста вчера в 06:00
Политика
Китай обвинил США в приближении новой холодной войны
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне».
News.ru 24 мая в 23:30
Здоровье
Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае
На Украине аналогичная тенденция: уменьшение числа инфицированных по сравнению с первой майской неделей составило во вторую и третью неделю месяца соответственно 8% и 19%.
Украина.ру вчера в 23:11
Происшествия
87 новых заболевших коронавирусом выявили в Новосибирской области
Оперштаб сообщил 26 мая о 87 новых случаях заражения коронавирусом в Новосибирской области.
Atas.info 01:35
Общество
«Рот Фронт» подал в суд на Roshen из-за этикетки конфет «Ромашки»
Российская кондитерская фабрика "Рот Фронт" подала в суд на украинскую компанию Roshen из-за этикетки конфет.
РИА Новости 02:30
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38