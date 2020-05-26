Коронавирус
Российская газетаВ Забайкалье увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом
За сутки в моностационарах скончались две женщины 84 и 67 лет с выявленной инфекцией и тяжелыми сопутствующими патологиями. Всего в регионе зарегистрировано 938 подтвержденных случаев COVID-19.
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26 мая в Забайкалье 938 подтверждённых случаев коронавируса, ещё двое скончались
ГТРК Читавчера в 22:40
Число зараженных коронавирусом в Забайкальском крае превысило 900, еще двое скончались
Забайкальский рабочийвчера в 21:30
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В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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ТАСС вчера в 12:11
Общество
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Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК вчера в 13:23
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Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 03:40
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Газета.Ru вчера в 16:54
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В Японии предупредили об опасности ношения масок для детей до двух лет
Японские специалисты предупреждают, что ношение медицинских масок детьми в возрасте до двух лет может быть опасным для их здоровья.
ТАСС 03:50
Общество
Пираты освободили россиян, захваченных в плен в апреле у Бенина
Пираты освободили троих россиян, которые были захвачены в территориальных водах Бенина, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
РЕН ТВ 03:34
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
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Крупный пожар в Самарской области частично локализован
Пожар в посёлке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 02:47
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Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Сегодня, 26 мая, коронавирусная инфекция обнаружена еще у 105 жителей Тульской области.
Первый Тульский 03:48
Авто
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Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
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REGNUM вчера в 23:56
Происшествия
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Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух женщин, числившихся без вести пропавшими, арестован в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
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В Приморье смягчили режим ограничений
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РИА Новости вчера в 22:28
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Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
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РИА Новости вчера в 22:35
Армия и оружие
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«Был очень жестоким»: дочь Эдуарда Успенского попросила не называть именем ее отца премию
Дочь детского писателя Эдуарда Успенского обратилась с открытым письмом к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с просьбой не называть именем ее отца литературную премию.
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