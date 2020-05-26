Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Забайкалье увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом

За сутки в моностационарах скончались две женщины 84 и 67 лет с выявленной инфекцией и тяжелыми сопутствующими патологиями. Всего в регионе зарегистрировано 938 подтвержденных случаев COVID-19.
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Две женщины-пенсионерки с COVID-19 скончались в Забайкалье

Московский Комсомолец Читавчера в 21:34

В Забайкалье выросло число тяжело больных пациентов с COVID-19

РИА Новости00:16

26 мая в Забайкалье 938 подтверждённых случаев коронавируса, ещё двое скончались

ГТРК Читавчера в 22:40

В Забайкалье у 38% больных COVID-19 с симптомами ОРВИ развивается пневмония

News.ru00:57

Число зараженных коронавирусом в Забайкальском крае превысило 900, еще двое скончались

Забайкальский рабочийвчера в 21:30

Забайкальцы стали тяжелее переносить коронавирус - Роспотребнадзор

Чита.Рувчера в 22:26

Заболевание COVID-19 для забайкальцев становится тяжелее – Лапа

Zabnews.ruвчера в 21:48
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Общество

Этим летом в регионах России могут бушевать смерчи и ураганы

Readovka.ru 02:23
Происшествия

В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне

Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
15
Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
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Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
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Происшествия

В результате урагана в Свердловской области погибли четыре человека

В Свердловской области жертвами штормового ветра стали четыре человека, уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.
Коммерсантъ 02:17
Общество

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
1,3K
Общество

В России призвали воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
2,8K
Здоровье

В Свердловской области ещё 207 человек заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 207 новых случаев заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости 03:38
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Здоровье

В Воронежской области коронавирусом заразились 254 медика

В период с 1 апреля по 25 мая на территории Воронежской области новая коронавирусная инфекция COVID-19 была выявлена у 254 медицинских работников.
Kursk.com 02:50
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 02:08
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Общество

Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня пройдут без участия школьников

Пробные экзамены 29 и 30 июня в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.
ТАСС вчера в 12:11
553
Общество

Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК вчера в 13:23
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Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 03:40
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Происшествия

Суд в Киеве отпустил под залог подозреваемую в убийстве Шеремета

Газета.Ru вчера в 16:54
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Здоровье

В Японии предупредили об опасности ношения масок для детей до двух лет

Японские специалисты предупреждают, что ношение медицинских масок детьми в возрасте до двух лет может быть опасным для их здоровья.
ТАСС 03:50
4
Общество

Пираты освободили россиян, захваченных в плен в апреле у Бенина

Пираты освободили троих россиян, которые были захвачены в территориальных водах Бенина, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
РЕН ТВ 03:34
Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
1K
Происшествия

Крупный пожар в Самарской области частично локализован

Пожар в посёлке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 02:47
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Культура

Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале

Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 00:30
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
499
Общество

26 мая коронавирус выявили еще у 105 жителей Тульской области

Сегодня, 26 мая, коронавирусная инфекция обнаружена еще у 105 жителей Тульской области.
Первый Тульский 03:48
499
Авто

6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России

Несмотря на кризис и «слабый» рубль, по пути большинства автопроизводителей, повысивших цены сразу на весь модельный ряд, пошли не все.
Автоновости дня вчера в 01:18
42
Общество

Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
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Происшествия

Под Иркутском арестовали обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщин

Мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух женщин, числившихся без вести пропавшими, арестован в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 03:14
Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
41
Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
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Армия и оружие

Обозреватель (Украина): грызли мерзлую воду, но «обломали» врага. Как «киборги» ДАП отчаянно воевали за Украину (Обозреватель)

Оборона ДАП длилась 242 дня — с мая 2014-го до 22 января 2015 года. Защищая донецкий аэропорт, погибли 100 украинских военных.
ИноСМИ 02:30
Общество

«Был очень жестоким»: дочь Эдуарда Успенского попросила не называть именем ее отца премию

Дочь детского писателя Эдуарда Успенского обратилась с открытым письмом к Российской государственной детской библиотеке (РГДБ) с просьбой не называть именем ее отца литературную премию.
Афиша Daily 02:29
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