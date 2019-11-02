Происшествия
REGNUMВ Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании
В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение трем несовершеннолетним в убийстве и изнасиловании, сообщает 2 ноября пресс-служба регионального главного управления СКР.
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Подростков обвиняют в смерти мужчины и насилии над женщиной в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита10:51
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Происшествия
В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии
На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.
Общество
Растительное мясо начнут продавать в России
В начале ноября в столичных супермаркетах премиум-класса начнут продавать растительное мясо калифорнийской компании Beyond Meat, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на дистрибуторов.
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области
Штормовое предупреждение объявлено в Омской области.
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
Киберспорт
На открытии BlizzCon анонсировали Overwatch 2
В трейлере анонса показано, как Уинстон, Трейсер и Мэй сражаются в неравной битве с «Нуль-сектором» в Париже.
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
Армия и оружие
В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Космос
Американский космический корабль Cygnus вышел на орбиту
Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту после отделения от второй ступени ракеты-носителя Antares, сообщает NASA в Twitter.
Армия и оружие
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
Футбол
Бывший игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Витесс» Слуцкого
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что футбольный клуб может подписать контракт с бывшим полузащитником московского ЦСКА японцем Кейсуке Хондой.
Экономика
Bitcoin и другие. Когда рынок криптовалют обновит максимум стоимости
В январе прошлого года цена XRP составляла $3,8, сейчас — около $0,3. На данный момент курс криптовалюта на 92% ниже, чем на пике.
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Происшествия
В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
Гаджеты
Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор
Китайский бренд Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор. Его цена ниже стоимости многих популярных смартфонов.
Кино
Продолжение «Терминатора» возглавит российский прокат
Как и в США, в России эксперты кинорынка ожидают по результатам премьерного уикенда лидерство новой части культовой франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" режиссера первого "Дэдпула" Тима Миллера.
Наука
Впервые напечатали человеческую кожу с сосудами
Авто
В продажу вышла Hyundai Creta нового поколения
На китайском рынке появилось новое поколение кроссовера Hyundai Creta, который в этой стране известен под названием ix25.
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Общество
Минстрой опубликовал первый индекс качества городской среды
Происшествия
В Москве объявили план «Перехват» из-за стрельбы у ТЦ «Кантемировский»
Вечером 2 ноября около ТЦ «Кантемировский» на юге Москвы произошла стрельба. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Технологии