В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение трем несовершеннолетним в убийстве и изнасиловании, сообщает 2 ноября пресс-служба регионального главного управления СКР.

В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

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