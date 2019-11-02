Происшествия

REGNUMREGNUMВ Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение трем несовершеннолетним в убийстве и изнасиловании, сообщает 2 ноября пресс-служба регионального главного управления СКР.
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Трое школьников арестованы за убийство и изнасилование в Забайкалье

РЕН ТВ13:33

СК обвинил трех подростков в убийстве и насилии над женщиной в Забайкалье

РБК11:57

Трёх подростков в Забайкалье арестовали по подозрению в зверствах над взрослой парой

Чита.Ру10:42

В Забайкальском крае арестовали трех подростков за убийство и изнасилование

РИА Новости11:26

Трех подростков в Кыринском районе арестовали по подозрению в изнасиловании женщины и убийстве мужчины (18+)

Zab.RU10:52

Подростков обвиняют в смерти мужчины и насилии над женщиной в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита10:51

В Забайкалье троих подростков обвинили в убийстве и насилии над женщиной

ТАСС11:27
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Происшествия

В Москве убили начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

На юге столицы неизвестный расстрелял двоих мужчин, один из погибшмх начальник центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил другой источник в этом управлении.
РБК 12:30
Общество

Растительное мясо начнут продавать в России

В начале ноября в столичных супермаркетах премиум-класса начнут продавать растительное мясо калифорнийской компании Beyond Meat, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на дистрибуторов.
Москва 24 вчера в 07:07
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Омской области

Штормовое предупреждение объявлено в Омской области.
Байкал24 вчера в 04:47
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж

Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 12:18
Киберспорт

На открытии BlizzCon анонсировали Overwatch 2

В трейлере анонса показано, как Уинстон, Трейсер и Мэй сражаются в неравной битве с «Нуль-сектором» в Париже.
Inc-news.ru вчера в 15:29
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Армия и оружие

В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:19
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Здоровье

Раскрыты причины потери удовольствия от секса у российских мужчин

Lenta.ru 02:13
Космос

Американский космический корабль Cygnus вышел на орбиту

Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту после отделения от второй ступени ракеты-носителя Antares, сообщает NASA в Twitter.
Коммерсантъ 11:05
Армия и оружие

Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Шоу-бизнес

Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН 11:08
Шоу-бизнес

Орбакайте кардинально сменила прическу

Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru вчера в 15:32
Футбол

Бывший игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Витесс» Слуцкого

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что футбольный клуб может подписать контракт с бывшим полузащитником московского ЦСКА японцем Кейсуке Хондой.
News.ru 08:22
Экономика

Bitcoin и другие. Когда рынок криптовалют обновит максимум стоимости

В январе прошлого года цена XRP составляла $3,8, сейчас — около $0,3. На данный момент курс криптовалюта на 92% ниже, чем на пике.
РБК 30 октября в 09:55
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Футбол

«Барселона» проиграла «Леванте» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru 13:00
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета вчера в 02:27
Общество

В сирийском Телль-Абъяде при взрыве погибли 19 человек

REGNUM 11:09
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
Гаджеты

Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор

Китайский бренд Redmi презентовал сверхдешевый 40-дюймовый телевизор. Его цена ниже стоимости многих популярных смартфонов.
Актуальные Новости вчера в 12:10
Кино

Продолжение «Терминатора» возглавит российский прокат

Как и в США, в России эксперты кинорынка ожидают по результатам премьерного уикенда лидерство новой части культовой франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" режиссера первого "Дэдпула" Тима Миллера.
Газета.Ru 31 октября в 11:44
Наука

Впервые напечатали человеческую кожу с сосудами

Goroday.ru 04:15
Авто

В продажу вышла Hyundai Creta нового поколения

На китайском рынке появилось новое поколение кроссовера Hyundai Creta, который в этой стране известен под названием ix25.
Тарантас Ньюс 31 октября в 05:43
Здоровье

Минздрав изменил норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих подержанных иномарок в России

ФАН 12:37
Общество

Минстрой опубликовал первый индекс качества городской среды

RT на русском вчера в 17:41
Происшествия

В Москве объявили план «Перехват» из-за стрельбы у ТЦ «Кантемировский»

Вечером 2 ноября около ТЦ «Кантемировский» на юге Москвы произошла стрельба. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 11:35
Технологии

В России появится собственная спутниковая система телефонной связи

Москва 24 вчера в 04:11
Главное