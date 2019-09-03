Происшествия
Газета.RuВ Забайкалье утонул военный инструктор в танке
На полигоне в Забайкальском погиб контрактник-инструктор во время плановых учений, передает РИА "Новости". Во время занятий отрабатывалось вождение танков с преодолением водной преграды. Одна из единиц военной техники заглохла под водой.
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с чего всё началось
В воинской части в поселке Песчанка под Читой 30 августа утонул инструктор по вождению танка. Об этом ZAB.RU сообщили сразу три разных источника.Заб.Рувчера в 04:12
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Расследуются причины гибели инструктора в танке на полигоне в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита02:06
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Политика
Россия станет гарантом в соглашении между США и талибами
Гарантом соглашения, которое примут США и талибы, будет Россия.
Народные новости 04:19
Происшествия
В Челябинской области первоклассник утонул в ванне
По предварительным данным, мальчик утонул в ванне.
Российская газета 05:00
Происшествия
Кабинка техобслуживания упала с радиовышки в Германии, есть погибшие
Кабинка технического обслуживания рухнула с вышки радиопередатчика в Германии.
РЕН ТВ 04:19
Общество
Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника
Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу
Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор вчера в 10:20
Происшествия
Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане
Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Шоу-бизнес
Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги
В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Политика
Верховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с депутатов
Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.
BFM.ru 05:03
Происшествия
В Петербурге эвакуировали школу из-за короткого замыкания
Порядка 350 человек эвакуировали из школы в Санкт-Петербурге из-за короткого замыкания в электропечи в помещении кухни, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 04:00
Кино
Диана Шурыгина снимется в «Брате-3»
Сегодня же появилась информация, что к актерскому составу «Брата-3» присоединилась скандально известная Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием.
Вокруг ТВ вчера в 06:34
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Политика
Вячеслав Володин: депутаты ГД продолжат работу по противодействию терроризму, в том числе и на международных площадках
Депутаты ГД продолжат работу по противодействию терроризму, в том числе и на международных площадках – 11–12 октября примут участие в региональной конференции в Стамбуле вместе с парламентариями Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана и Китая, где эта тема будет одной из главных.
Государственная Дума РФ 04:36
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Технологии
В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов
В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов Специалисты «Сколково» предлагают регулировать «цифровой след» граждан.
Русский дедлайн 03:43
Политика
Посольство РФ осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Накануне Джонсон выступил с видеообращением, в котором рассказал, что во время начала Второй мировой в сентябре 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней».
Известия вчера в 19:00
Политика
Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Интерфакс 04:01
Происшествия
В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка
РИА Новости 04:08
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Общество
Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории
Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослабел до третьей категории. Об этом сообщает национальный центр США по слежению за ураганами.
РБК 02:47
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости вчера в 04:31