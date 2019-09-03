В воинской части в поселке Песчанка под Читой 30 августа утонул инструктор по вождению танка. Об этом ZAB.RU сообщили сразу три разных источника.

с чего всё началось

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