Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Забайкалье утонул военный инструктор в танке

На полигоне в Забайкальском погиб контрактник-инструктор во время плановых учений, передает РИА "Новости". Во время занятий отрабатывалось вождение танков с преодолением водной преграды. Одна из единиц военной техники заглохла под водой.
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с чего всё началось

Инструктор утонул в танке на глубине 4 метра в Песчанке - источник

В воинской части в поселке Песчанка под Читой 30 августа утонул инструктор по вождению танка. Об этом ZAB.RU сообщили сразу три разных источника.
Заб.Рувчера в 04:12

Подробнее о событии

Комиссия ВВО начала проверку после гибели инструктора в танке под водой в Чите

Заб.Ру01:51

Танкист-инструктор погиб на полигоне в Забайкалье

РЕН ТВ01:02

Расследуются причины гибели инструктора в танке на полигоне в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита02:06

На полигоне в Забайкалье погиб танкист-инструктор

РИА Новости01:53

В Забайкалье в заглохшем под водой танке погиб инструктор

Интерфакс01:09

Танкист-инструктор погиб на полигоне в Забайкальском крае

RT на русском02:55

Контрактник утонул в танке на полигоне в Песчанке в Чите

Чита.Рувчера в 21:27
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Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Политика

Россия станет гарантом в соглашении между США и талибами

Гарантом соглашения, которое примут США и талибы, будет Россия.
Народные новости 04:19
Происшествия

В Челябинской области первоклассник утонул в ванне

По предварительным данным, мальчик утонул в ванне.
Российская газета 05:00
Происшествия

Кабинка техобслуживания упала с радиовышки в Германии, есть погибшие

Кабинка технического обслуживания рухнула с вышки радиопередатчика в Германии.
РЕН ТВ 04:19
Общество

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу

Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор вчера в 10:20
Происшествия

Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане

Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57
Политика

Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили

RT на русском 03:01
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь

Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Шоу-бизнес

Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги

В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Музыка

Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Политика

Верховная Рада одобрила снятие неприкосновенности с депутатов

Ранее депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.
BFM.ru 05:03
Общество

В Екатеринбурге исключили ещё одно место для храма Святой Екатерины

REGNUM 04:37
Происшествия

В Петербурге эвакуировали школу из-за короткого замыкания

Порядка 350 человек эвакуировали из школы в Санкт-Петербурге из-за короткого замыкания в электропечи в помещении кухни, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 04:00
Кино

Диана Шурыгина снимется в «Брате-3»

Сегодня же появилась информация, что к актерскому составу «Брата-3» присоединилась скандально известная Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием.
Вокруг ТВ вчера в 06:34
Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Политика

Вячеслав Володин: депутаты ГД продолжат работу по противодействию терроризму, в том числе и на международных площадках

Депутаты ГД продолжат работу по противодействию терроризму, в том числе и на международных площадках – 11–12 октября примут участие в региональной конференции в Стамбуле вместе с парламентариями Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана и Китая, где эта тема будет одной из главных.
Государственная Дума РФ 04:36
Культура

Александр Розенбаум перенес операцию

Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Технологии

В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов

В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов Специалисты «Сколково» предлагают регулировать «цифровой след» граждан.
Русский дедлайн 03:43
Теннис

Первая ракетка мира Осака восхитилась поведением Медведева на US Open

Sport24.ru 04:30
Политика

Посольство РФ осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне

Накануне Джонсон выступил с видеообращением, в котором рассказал, что во время начала Второй мировой в сентябре 1939 года Польша оказалась между «фашистским молотом и коммунистической наковальней».
Известия вчера в 19:00
Политика

Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Интерфакс 04:01
Происшествия

В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка

РИА Новости 04:08
Происшествия

Испанская полиция задержала россиянина при изъятии 800 кг кокаина

DP.RU вчера в 11:09
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Общество

Ураган «Дориан» ослабел до третьей категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослабел до третьей категории. Об этом сообщает национальный центр США по слежению за ураганами.
РБК 02:47
Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A90 5G с тройной камерой

Astera 02:31
Происшествия

Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице

Газета.Ru вчера в 20:39
Общество

Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу

Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости вчера в 04:31
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