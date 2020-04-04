Происшествия

RT на русскомRT на русскомУ жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона. Об этом сообщается на официальном портале региона.
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Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Чите

ZAB.RU21:55

В Забайкалье зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией

ТАСС22:46

В Забайкалье вновь выявили заболевшего коронавирусом

REGNUM22:32

С зараженной коронавирусом читинкой контактировали 125 человек

Московский Комсомолец Чита23:27

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

RT на русском22:57

Летевших с заражённой коронавирусом женщиной пассажиров проверят в Чите

Zabnews.ru22:50

Больная коронавирусом читинка контактировала только с членами семьи – Роспотребнадзор

Чита.Ру21:53
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Общество

В США россияне разместили более 20 соотечественников

Россияне, которые живут в США, разместили у себя более 20 соотечественников, которые не смогли улететь из Нью-Йорка в Москву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генконсульства РФ Алексей Топольский.
РИА Новости 23:04
Происшествия

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru 06:52
Общество

Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте

Газета.Ru 12:57
Футбол

Игроки «Спартака» показал наивысший рост стоимости среди всех игроков РПЛ

Самым прогрессивным игроком российской Премьер-лиги стал Зелимхан Бакаев, который превысил свою предыдущую отметку на 2 млн евро – 10 млн евро в сухом остатке.
Евро-футбол.ру 04:49
Общество

Российские врачи выявили странные смерти от коронавируса в Италии

ToDay News Ufa вчера в 09:22
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

В Китае выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае выявили 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 18 из них завезены из других стран.
RT на русском 22:42
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:50
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Общество

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля.
РБК 20:34
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily 10:26
Общество

Мэр Саянска под личную ответственность возобновил работу сферы услуг

Мэр Саянска Олег Боровский под личную ответственность подписал постановление о режиме работы торговли, сферы услуг и общепита с 6 по 30 апреля.
Байкал24 11:36
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Общество

Утверждены правила оформления больничных стариков на карантине

Правительство России утвердило временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для находящихся в карантине и самоизоляции граждан, которым исполнилось 65 лет.
Московский Комсомолец вчера в 03:29
Политика

Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.
Газета.Ru 18:50
Общество

Застрявшие за рубежом россияне получат помощь до возвращения в РФ

Граждане России, которые оказались на территории иностранных государств и не могут вернуться на родину из-за приостановки международных рейсов, получат социальную помощь на время пребывания за границей, сообщает оперативный штаб.
Интерфакс 14:28
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Политика

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 09:29
Общество

Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти

Президент США Дональд Трамп считает, что низкие мировые цены на нефть вынудят Россию и Саудовскую Аравию сократить объемы ее добычи.
Интерфакс 23:33
Общество

В Салехарде на два дня закроют аэропорт из-за коронавируса

Напомним, накануне был выявлен единичный случай в Салехарде с подозрением на инфекцию COVID-19, и это работник аэропорта города.
КП - Ямал 15:34
Общество

Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
RT на русском 22:28
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском 14:53
Армия и оружие

Коронавирус гонит оккупантов домой: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
Rusvesna.su 08:16
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Прецедент-Новосибирск 01 апреля в 02:29
Армия и оружие

Первый самолет с военными вирусологами прибыл в Сербию из России

Из России в Сербию вылетел первый Ил-76 ВКС РФ с оборудованием и специалистами для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщили в российском Минобороны.
Газета.Ru 09:07
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
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