Происшествия
Российская газетаВ Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор. Трагедия произошла, когда военнослужащие преодолевали в танке водную преграду.
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с чего всё началось
В воинской части в поселке Песчанка под Читой 30 августа утонул инструктор по вождению танка. Об этом ZAB.RU сообщили сразу три разных источника.Заб.Рувчера в 04:12
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Расследуются причины гибели инструктора в танке на полигоне в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита02:06
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Кино
Диана Шурыгина снимется в «Брате-3»
Вокруг ТВ вчера в 06:34
Происшествия
СК попросил перевести Егора Жукова и Сергея Фомина под домашний арест
Следственный комитет России попросил перевести под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 06:19
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Происшествия
Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара
Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
Интерфакс 04:47
Происшествия
Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Политика
Верховная рада лишила депутатов неприкосновенности
В соответствии с ним из основного закона страны предлагалось убрать норму о том, что украинским парламентариям гарантируется депутатская неприкосновенность, и они не могут быть задержаны, арестованы или привлечены к уголовной ответственности без согласия рады.
Известия 04:54
Происшествия
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем
Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.
Известия 01 сентября в 19:56
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Интернет
Обновление Firefox снизит энергопотребление macOS-устройств в три раза
Инженер Mozilla Хенрик Скупин (Henrik Skupin) пишет, что разработчики сули устранить проблему повышенного энергопотребления Firefox на macOS, и в Firefox Nightly патч показал себя хорошо, сократив энергопотребление в три раза.
Хакер Online 04:30
Политика
Песков: Дата саммита «нормандской четверки» не определена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата следующего саммита "нормандской четверки" пока не определена.
РЕН ТВ 04:15
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Происшествия
В Екатеринбурге ищут насильников, надругавшихся над 20-летней девушкой
В Екатеринбурге разыскивают двоих мужчин, которые подозреваются в изнасиловании 20-летней девушки.
Европейско-Азиатские новости 05:52
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской объявил о расставании с ней
Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев объявил о расставании со своей супругой — депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской.
АБН вчера в 06:11
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Здоровье
Минздрав РФ планирует развивать целевой прием в медвузы
Минздрав РФ планирует развивать практику целевого приема в вузы.
Реальное время 05:03
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" был отложен из-за дела украинских моряков.
Газета.Ru вчера в 16:20
Происшествия
В Мурманской области в тундре нашли тело туриста из Петербурга
Следователи в Мурманской области выясняют обстоятельства гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было обнаружено в Ловозерской тундре спустя месяц поисков, рядом с телом все это время находилась собака мужчины, сообщили журналистам в СУСК РФ по региону.
РИА Новости 06:20
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Экономика
В России резко дешевеет пшено и дорожает гречка
Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис.
News.ru 06:02
Наука
В России проектируют первого полностью автономного подводного робота
Первый полностью автономный подводный робот с манипулятором может быть испытан уже в 2022 году, сообщает 3 сентября пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
REGNUM 05:50
Авто
Компактный кроссовер Cadillac XT4 появится в Европе с турбодизелем
Кроссовер Cadillac XT4 изначально разрабатывался с оглядкой на европейцев, но сюда модель попадет только в 2020 году.
32CARS.ru 03:35
Общество
Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории
РИА Новости вчера в 11:12
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Авто
Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона
По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Футбол
Бабаев ответил на вопрос о срыве трансфера Комличенко
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос по поводу сорвавшегося трансфера российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Чемпионат 05:16