Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае, сообщило Минобороны. Восемь человек погибли, еще двое пострадали. Устроивший стрельбу солдат задержан.
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с чего всё началось

В Забайкалье военнослужащий застрелил восемь сослуживцев

Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.
ТАСС08:34

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Минобороны назвало возможную причину расстрела военных в Забайкалье

РБК08:21

На место трагедии в Забайкалье вылетела комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра Картаполовым

ТК Звезда08:42

Среди погибших при стрельбе в Забайкалье пять срочников, сообщил источник

РИА Новости09:42

Причиной убийства восьми солдат сослуживцем назвали нервный срыв

Интерфакс08:26

Военная прокуратура проверяет ЧП с расстрелом солдат в Забайкалье

RT на русском09:21

Стрельба в воинской части в Забайкалье. Главное

ТАСС08:58

Срочник расстрелял караул в Забайкалье — погибли 8 человек. Главное

Чита.Ру10:18
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Авто

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей Lada с пробегом

Рейтинг самых популярных на вторичном авторынке России автомобилей Lada по итогам трех кварталов 2019 года составило аналитическое агентство «Автостат».
REGNUM 06:47
Фигурное катание

Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде

Обидно, хочется Женю поддержать, но выступление было катастрофически слабым.
РБК 20:18
Политика

США частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Российская газета 19:43
Наука

Игрунки научились новому диалекту у соседней популяции

Биологи выяснили, что обезьяны-игрунки могут научиться вокализациям другой популяции своего вида, если будут часто их слышать, рассказывается в PLoS ONE.
N+1 вчера в 10:46
Музыка

Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу

«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Sunmag.me 23 октября в 11:08
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
ЦДИ ПО 23 октября в 02:24
Финансы

Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку

В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
Красная весна 23 октября в 06:10
Авто

Представлен УАЗ Патриот для ДПС

Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС.
Автоновости дня вчера в 09:20
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров

Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Коммерсантъ 20:28
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК 15:54
Армия и оружие

РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей

РЕН ТВ вчера в 08:21
Политика

Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone

«Кнопка на iPhone была намного лучше, чем Swipe», - написал американский президент. Реакция Кука на заявление Трампа пока неизвестна.
РБК 19:43
Происшествия

В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости 08:23
Футбол

Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
Политика

В посольстве России заявили о понимании абсурдности дела Бутиной в США

Посольство России в Соединенных Штатах подчеркнуло, что все больше политиков в США осознают абсурдность обвинений, выдвинутых против россиянки Марии Бутиной, вылетевшей из Майами в Москву после ее депортации из США.
Взгляд.ру 20:27
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока»

Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.
Коммерсантъ 10:05
Наука

Образ жизни бактерий влияет на их устойчивость к антибиотикам

Научная Россия 23 октября в 12:50
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Экономика

Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум

Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.
ФАН 03:12
Технологии

Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями

Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.
РБК 09:14
Происшествия

В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек

Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Технологии

Представили прототип планшета на базе процессора «Эльбрус-1С+»

Как пишет «Астера», создавался новый аппарат на базе процессора «Эльбрус-1С+», а его показ состоялся на выставке «Интерполитех — 2019».
Газета DAILY 07:40
Происшествия

В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Шоу-бизнес

Тарасов «поздравил» экс-жену с днем рождения, подав на нее в суд

RuNews24.ru 20:24
Общество

Гороскоп «КП»: Как водят знаки зодиака

Лев Львы идеалисты, поэтому водят аккуратно, а со своего железного коня буквально сдувают пылинки и способны упасть в обморок при виде еле заметной царапины.
КП - Калининград 11:43
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Евразия Daily вчера в 12:38
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери

Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Bimru.ru 07:57
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