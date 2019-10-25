Военнослужащий ремонтно-технической базы, расположенной в Забайкальском крае, застрелил восьмерых сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны в пятницу.

с чего всё началось

Военный открыл огонь по сослуживцам в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае, сообщило Минобороны. Восемь человек погибли, еще двое пострадали. Устроивший стрельбу солдат задержан.

Авто Составлен рейтинг самых популярных автомобилей Lada с пробегом Рейтинг самых популярных на вторичном авторынке России автомобилей Lada по итогам трех кварталов 2019 года составило аналитическое агентство «Автостат».

Политика США частично приостановили полеты на Кубу Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.

Наука Игрунки научились новому диалекту у соседней популяции Биологи выяснили, что обезьяны-игрунки могут научиться вокализациям другой популяции своего вида, если будут часто их слышать, рассказывается в PLoS ONE.

Музыка Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу «Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.

Финансы Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.

Авто Представлен УАЗ Патриот для ДПС Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Политика Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.

Экономика Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.

Политика Трампа расстроило отсутствие кнопки в новом iPhone «Кнопка на iPhone была намного лучше, чем Swipe», - написал американский президент. Реакция Кука на заявление Трампа пока неизвестна.

Происшествия В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.

Футбол Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.

Политика В посольстве России заявили о понимании абсурдности дела Бутиной в США Посольство России в Соединенных Штатах подчеркнуло, что все больше политиков в США осознают абсурдность обвинений, выдвинутых против россиянки Марии Бутиной, вылетевшей из Майами в Москву после ее депортации из США.

Общество «Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока» Стокгольмский арбитраж в рамках спора «Газпрома» и «Нафтогаза» обязал российскую компанию выплатить $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году.

Общество Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго «В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Экономика Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.

Технологии Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.

Происшествия В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.

Технологии Представили прототип планшета на базе процессора «Эльбрус-1С+» Как пишет «Астера», создавался новый аппарат на базе процессора «Эльбрус-1С+», а его показ состоялся на выставке «Интерполитех — 2019».

Происшествия В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.

Общество Гороскоп «КП»: Как водят знаки зодиака Лев Львы идеалисты, поэтому водят аккуратно, а со своего железного коня буквально сдувают пылинки и способны упасть в обморок при виде еле заметной царапины.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.