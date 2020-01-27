Общество
Политика СегодняРежим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за коронавируса
Губернатор Забайкалья Александр Осипов распорядился ввести режим повышенной готовности на территории региона из-за вспышки нового коронавируса в Китае. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
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Губернатор Забайкалья объявил режим повышенной готовности из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:31
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Назван вероятный источник коронавируса в Китае
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Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
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Президент США Дональд Трамп в августе 2019 году говорил своему помощнику по национальной безопасности, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине, пока местные власти не помогут ему с расследованием в отношении Байденов и других демократов.
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Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае
Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае Стремительное распространение коронавируса оказывает все большее влияние на финансовые и товарные рынки.
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Team Secret выиграла DreamLeague Leipzig Major, победив Evil Geniuses
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Сама же Ольга Любимова вспомнила, как присутствовала ровно два года назад на аналогичной церемонии вручения "Золотого орла" сразу после вступления в должность руководителя департамента кинематографии Министерства культуры РФ, поэтому очень сильно нервничала, а сейчас благодарна всем, кто её поддержал.
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