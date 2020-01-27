Общество

Политика СегодняПолитика СегодняРежим повышенной готовности введен в Забайкалье из-за коронавируса

Губернатор Забайкалья Александр Осипов распорядился ввести режим повышенной готовности на территории региона из-за вспышки нового коронавируса в Китае. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за китайского вируса

Российская газета00:03

В Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 22:15

Забайкалье объявило режим повышенной готовности из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 23:43

Губернатор Забайкалья объявил режим повышенной готовности из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 22:31

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за смертельного «китайского» коронавируса

Life.ruвчера в 22:31

В Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 23:46

Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за эпидемии коронавируса в Китае

Чита.Рувчера в 21:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:33, Ашберн
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
РИА Новости вчера в 17:02
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия вчера в 15:34
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Общество

Пресс-служба главы Кубани объяснила слова о Мамаевом кургане и свалках

На слова главы региона обратили внимание накануне: во время общения с коллегами Кондратьев назвал проблемы мусорного полигона города серьезными и в ходе выступления сравнил растущие горы на свалках с памятным местом: "Просто растет этот Мамаев курган и все".
РЕН ТВ вчера в 10:29
Общество

В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru 25 января в 23:21
Гаджеты

Apple iPad отмечает десятилетний юбилей

Вести.Ru вчера в 17:35
Армия и оружие

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

Вести.Ru вчера в 18:10
Происшествия

В Москве госпитализировали группу китайцев с высокой температурой

25 января в одном из хостелов российской столицы была госпитализирована группа граждан Китая, у которых оказалась высокая температура.
Наша версия вчера в 01:16
Футбол

«Ливерпуль» не смог обыграть клуб 3-го дивизиона в матче Кубка Англии

«Ливерпуль» на выезде не сумел удержать победу над «Шрусбери» из 3-го дивизиона в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Матч ТВ вчера в 13:56
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность 24 января в 13:34
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском вчера в 11:16
Финансы

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
РБК вчера в 16:00
Экономика

Греф посоветовал хранить сбережения в рублях

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
РИА Новости вчера в 05:44
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 16:19
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 25 января в 05:15
Экономика

Дальневосточные лесопромышленники предупредили Мишустина

Ассоциация «Дальэкспортлес» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины до 80%.
Konkurent.ru вчера в 21:11
Шоу-бизнес

Певица Макарская рассказала, как увеличение губ испортило ей жизнь

После увеличения губ муж едва узнал свою жену. Макарская отметила, что процедура была очень болезненной.
iReactor вчера в 14:30
Хоккей

Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ

В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
ТАСС Спорт 25 января в 23:11
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в августе 2019 году говорил своему помощнику по национальной безопасности, что хочет продолжить заморозку военной помощи Украине, пока местные власти не помогут ему с расследованием в отношении Байденов и других демократов.
РБК 00:19
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток 25 января в 08:29
Финансы

Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае

Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае Стремительное распространение коронавируса оказывает все большее влияние на финансовые и товарные рынки.
Коммерсантъ вчера в 06:00
Киберспорт

Team Secret выиграла DreamLeague Leipzig Major, победив Evil Geniuses

В воскресенье, 26 января, состоялся гранд-финал DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. В решающем матче турнира встречались Team Secret и Evil Geniuses.
Sport24.ru вчера в 16:53
Политика

Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Газета.Ru вчера в 11:13
Кино

«Золотой орел» признал «Текст» лучшим фильмом года

Сама же Ольга Любимова вспомнила, как присутствовала ровно два года назад на аналогичной церемонии вручения "Золотого орла" сразу после вступления в должность руководителя департамента кинематографии Министерства культуры РФ, поэтому очень сильно нервничала, а сейчас благодарна всем, кто её поддержал.
ИА InterMedia 25 января в 05:16
Общество

Главный урок холокоста, о котором забыли политики

РИА Новости 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное