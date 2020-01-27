Общество
КоммерсантъВ Забайкалье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
«Режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае»,— говорится в сообщении. Правительство рекомендовало жителям региона воздержаться от поездок в КНР.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Режим повышенной готовности введён на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае», — говорится в сообщении на сайте правительства.RT на русскомвчера в 22:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Губернатор Забайкалья объявил режим повышенной готовности из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 22:31
Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за коронавируса в Китае
Забайкальский рабочийвчера в 21:49
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Происшествия
ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
В Ухане и провинции Хубэй находятся 140 россиян
Например, студентка университета в Ухане Майя Новоселова сообщила дипломатам, что университет не предоставляет защитные маски – посольство решило этот вопрос, заявил пресс-атташе Георгий Егоров, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Фатеева не может выйти из дома и сходить за продуктами
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Общество
Власти Китая сообщили о первой жертве коронавируса на острове Хайнань
В комитете по здравоохранению провинции Хайнань сообщили о первой жертве коронавируса - от пневмонии, вызванной вирусом, скончалась приехавшая на курортный остров из Уханя 80-летняя женщина.
Общество
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому справку о трудовой деятельности можно будет получить не только в Пенсионном фонде, но и в многофункциональном центре (МФЦ).
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Хоккей
Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею
Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Политика
Украинский депутат заявил о недовольстве Зеленским в Париже
В Париже считают, что президент Украины Владимир Зеленский взял слишком затяжную паузу в вопросе Донбасса после саммита «нормандской четверки».
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Общество
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега, ситуация критическая
Власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели режим "Чрезвычайная ситуация", сообщает в понедельник горадминистрация.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $60
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
Экономика
ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Здоровье
Стали известны первые симптомы китайского коронавируса
Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 18
Количество жертв в результате землетрясения на востоке Турции выросло до 18. Ранее сообщалось о 14 жертвах трагедии.
Общество
Где Минтранс планирует обновить автобусы
Конъюнктура Согласно предложениям министерства, наибольшее число новых автобусов планируется поставить для Новосибирска (1,8 тыс. штук), Екатеринбурга (1,6 тыс. штук), Нижнего Новгорода (1,4 тыс. штук), Казани (1,4 тыс. штук), Челябинска (1,3 тыс. штук) и Омска (1,3 тыс. штук).
Армия и оружие
Military Watch: российский Як-130 заслуживает последнего места в списке УБС
Як-130 Российский УБС был разработан для имитации сражений с участием самолетов 4 + и 5-го поколения, в связи с чем имеет значительный боевой потенциал.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Наука
Эксперимент «Борексино» обнаружил «призрачные» сигналы из глубин Земли
Ученые, участвующие в сотрудничестве Borexino, представили новые результаты для измерения нейтрино, происходящих из недр Земли.
Экономика
Варданян продал долю в бизнес-центре у Кремля
Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, стал единоличным собственником бизнес-центра в Кремля — «Воздвиженка Центр», выкупив 10% проекта у фонда Рубена Варданяна.
Армия и оружие
Рядом с посольством США в Багдаде взорвались ракеты
Экономика
Цены на йод в России резко подскочили
Как отмечает газета «Известия», это почти в десять раз выше среднего темпа роста цен на товары в России: по итогам 2019 года инфляция в стране составила 3%. Данные ЕМИСС также свидетельствуют о том, что до этого за последние десять лет годовые колебания цен на йод не превышали 13%.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 27 января 2020 года
Курсы валют сегодня 27 января 2020 ЦБ РФ установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 27.01.2020 установленный ЦБ РФ такой: 61.80 руб за 1 Доллар.
Кино
Фильм «1917» завоевал главную награду Гильдии режиссеров
Ранее фильм "1917" получил главную премию другого влиятельного американского профессионального союза - Гильдии продюсеров.