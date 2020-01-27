Общество
RT на русскомВ Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за коронавируса
«Режим повышенной готовности введён на территории Забайкальского края по распоряжению Губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае», — говорится в сообщении на сайте правительства. Жителям Забайкалья рекомендовано воздержаться от поездок в КНР.
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Губернатор Забайкалья объявил режим повышенной готовности из-за коронавируса
Московский Комсомолец22:31
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса ввели в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита21:43
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