Общество

RT на русскомRT на русскомВ Забайкалье введён режим повышенной готовности из-за коронавируса

«Режим повышенной готовности введён на территории Забайкальского края по распоряжению Губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае», — говорится в сообщении на сайте правительства. Жителям Забайкалья рекомендовано воздержаться от поездок в КНР.
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Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за коронавируса в Китае

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Режим повышенной готовности ввели в Забайкалье из-за эпидемии коронавируса в Китае

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал китайский коронавирус провокацией США.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE опустилась до 59,31 доллара за баррель, следует из данных торгов по состоянию на 5.52 мск.
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Политолог Алексей Чеснаков сообщил в Telegram об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
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В Петербурге полиция задержала каршеринговый автомобиль, в багажнике которого находился труп.
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ЦИК поручил региональным комиссиям проверить готовность к общероссийскому голосованию Центральная избирательная комиссии начала подготовку к проведению общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
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Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
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Назван вероятный источник коронавируса в Китае

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В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус

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