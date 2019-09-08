Политика
REGNUMВ Забайкалье выбирают губернатора
Помимо губернаторских в регионы назначены ряд муниципальных выборов. В частности, предстоит выбрать десятки глав сельских и городских поселений и депутатов. По информации забайкальского избиркома, работа ведется по 122 избирательным кампаниям.
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Избирательные участки открылись в Забайкальском крае, Амурской области и Якутии
Народные новости19:49
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Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий 12:08
Единоборства
Нурмагомедов рассказал, что помогло ему победить Порье
Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей победе над американцем Дастином Порье, которую он одержал в субботу, седьмого сентября.
ТК Звезда 18:20
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 по московскому времени.
Якутия 24 вчера в 22:00
Авто
Мифы нашего двора: на что «ловят» покупателей роскошных автомобилей
Цены и комплектации можно описать одним словом из пресс-релизов – «роскошно», англоязычным luxury или простонародным «есть всё».
За рулем 03:06
Армия и оружие
В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире
Военное обозрение 09:03
Происшествия
В Москве автобус сбил двух пешеходов
На западе Москвы автобус совершил наезд на двух пешеходов. Об этом 7 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 16:50
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Политика
На Сахалине открылись избирательные участки
Lenta.ru 17:01
Футбол
Тотти: Мхитарян может добавить «Роме» качества и количества
Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал переход в римский клуб армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
Чемпионат 17:49
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ 17:11
Политика
Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»
Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
РИА Новости 17:54
Политика
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru 19:55
Происшествия
Полет над трассой болида австралийского гонщика попал на видео
Австралийский гонщик Алекс Перони не вписался в поворот и его болид буквально взлетел над трассой, несколько раз перевернулся в воздухе вокруг своей оси и оказался за ограждением.
Ридус 11:29
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Общество
Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей
REGNUM вчера в 00:54
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Единоборства
Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве
Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
РБК 20:23
Культура
Оркестр Бриттена – Шостаковича готовится к большому туру
9 сентября в Сочи начнется большой тур первого в истории британско-российского оркестра имени Бриттена — Шостаковича.
Вести.Ru 14:47
Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Авто
Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 6%
За 7 месяцев 2019 года в России было продано 1108 люксовых автомобилей с пробегом – на 5,8% больше, чем годом ранее (1047 ед.).
Автоновости дня 01:13
Политика
В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Фигурное катание
Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах
Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт 11:41
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Общество
В Приморье около 24 тысяч жителей остались без электричества
Почти 24 тыс. жителей остались без электричества из-за сильного ветра с дождём в Приморье.
RT на русском 20:03
Футбол
Сборная России отправилась в Калининград
Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Калининград на отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана.
Sport24.ru 11:46