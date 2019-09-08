Политика

REGNUMREGNUMВ Забайкалье выбирают губернатора

Помимо губернаторских в регионы назначены ряд муниципальных выборов. В частности, предстоит выбрать десятки глав сельских и городских поселений и депутатов. По информации забайкальского избиркома, работа ведется по 122 избирательным кампаниям.
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Явка в наиболее отдаленных селах Забайкалья, где голосовали досрочно, превысила 57%

ТАСС20:22

Жители Забайкалья, Приамурья и Якутии начали отдавать свои голоса

РЕН ТВ19:20

В Забайкалье, Амурской области и Якутии стартовали выборы

Life.ru19:52

В Забайкалье выбирают губернатора

REGNUM19:02

Избирательные участки открылись в Амурской области, Якутии и Забайкальском крае

ФАН19:40

Избирательные участки открылись в Забайкальском крае, Амурской области и Якутии

Народные новости19:49

Кандидаты в губернаторы Забайкалья Ушаков и Краузе проголосовали на выборах

Чита.Ру20:13
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Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Комментируя возвращение задержанных в России украинцев, Зеленский рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным, который состоялся месяц назад 7 августа.
Суть событий 12:08
Единоборства

Нурмагомедов рассказал, что помогло ему победить Порье

Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей победе над американцем Дастином Порье, которую он одержал в субботу, седьмого сентября.
ТК Звезда 18:20
Космос

Робот «Федор» вернулся на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 по московскому времени.
Якутия 24 вчера в 22:00
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Мифы нашего двора: на что «ловят» покупателей роскошных автомобилей

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Армия и оружие

В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире

Военное обозрение 09:03
Происшествия

В Москве автобус сбил двух пешеходов

На западе Москвы автобус совершил наезд на двух пешеходов. Об этом 7 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 16:50
Политика

Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта

Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
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Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Теннис

Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Политика

На Сахалине открылись избирательные участки

Lenta.ru 17:01
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Тотти: Мхитарян может добавить «Роме» качества и количества

Бывший футболист «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал переход в римский клуб армянского полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.
Чемпионат 17:49
Экономика

Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта

Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ 17:11
Политика

Путин передал в собственность Москвы 30% акций НТЦ «Воробьевы горы»

Путин поручил правительству обеспечить передачу акций в трехмесячный срок.
РИА Новости 17:54
Политика

В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru 19:55
Происшествия

Полет над трассой болида австралийского гонщика попал на видео

Австралийский гонщик Алекс Перони не вписался в поворот и его болид буквально взлетел над трассой, несколько раз перевернулся в воздухе вокруг своей оси и оказался за ограждением.
Ридус 11:29
Политика

Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Общество

Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей

REGNUM вчера в 00:54
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
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Единоборства

Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве

Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
РБК 20:23
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Известия 08:51
Культура

Оркестр Бриттена – Шостаковича готовится к большому туру

9 сентября в Сочи начнется большой тур первого в истории британско-российского оркестра имени Бриттена — Шостаковича.
Вести.Ru 14:47
Политика

Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве

Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
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Авто

Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 6%

За 7 месяцев 2019 года в России было продано 1108 люксовых автомобилей с пробегом – на 5,8% больше, чем годом ранее (1047 ед.).
Автоновости дня 01:13
Политика

Кошка Машка прилетела вместе с освобожденными россиянами с Украины

АМИТЕЛ 10:26
Общество

Тайфун «Линлин» вызвал ураганный ветер во Владивостоке

ТАСС 19:48
Политика

В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу

В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Фигурное катание

Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах

Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт 11:41
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Общество

В Приморье около 24 тысяч жителей остались без электричества

Почти 24 тыс. жителей остались без электричества из-за сильного ветра с дождём в Приморье.
RT на русском 20:03
Футбол

Сборная России отправилась в Калининград

Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Калининград на отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана.
Sport24.ru 11:46
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