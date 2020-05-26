Коронавирус
РИА НовостиВ Забайкалье выросло число тяжело больных пациентов с COVID-19
По информации пресс-службы, с начала пандемии в крае зарегистрировано 938 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявлено 59 новых случаев, вылечились 32 человека. С начала пандемии в крае умерли 14 человек, 417 вылечились.
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Число зараженных коронавирусом в Забайкальском крае превысило 900, еще двое скончались
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26 мая в Забайкалье 938 подтверждённых случаев коронавируса, ещё двое скончались
ГТРК Читавчера в 22:40
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РИА Новости вчера в 22:28