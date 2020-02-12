Здоровье
Lenta.ruВ Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ситуационного центра. Пациента выписали из Краевой инфекционной больницы в среду, 12 февраля.
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Экономика
Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Политика
В Киеве предложили в обмен на уступки подать воду в Крым
Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, 11 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».
Футбол
Назван самый высокооплачиваемый футболист чемпионата Англии
Как информирует Spotrac.com, второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов английской премьер-лиги занимает полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне (19,7 миллиона).
Происшествия
Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция
По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
Происшествия
В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь
Политика
Россия ответила Польше на обвинение СССР в развязывании войны
Политика
Протеже Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры Германии
Культура
Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
Политика
МИД РФ: «нормандский саммит» в апреле может сорваться
Возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле оказалась под вопросом из-за заявлений украинской стороны и степени выполнения ею «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию в Донбассе.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Общество
Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Хоккей
Шестеркин установил очередной клубный рекорд «Рейнджерс»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег Джетс" принимал на своей площадке "Нью-Йорк Рейнджерс".
Кино
Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Здоровье
Эти 3 продукта сгущают кровь и закупоривают сосуды
Сахар повышает уровень глюкозы в крови. Из-за избыточного количества глюкозы сосуды сужаются, повышается давление, кровь становится плотнее.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Хоккей
Московский «Спартак» обыграл «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ
Дальше первого раунда команда не проходила.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Общество
Законопроект о минимальной зарплате медиков внесен в Госдуму
Законопроект, предлагающий привязать зарплаты медиков первичного звена к средним по региону, внесен в Госдуму 11 февраля, следует из электронной базы законов и законопроектов Госдумы.
Экономика
В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета
Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
Политика
В Чувашии сменится министр здравоохранения
В сентябре 2016 года стал депутатом Государственного совета Чувашской Республики VI созыва, а с 30 апреля 2019 назначен на должность заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики.
Политика
Глав российских регионов проверили на устойчивость
Самый низкий балл в очередном выпуске рейтинга получили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Республики Коми Сергей Гапликов (5 баллов из 27 возможных).
Армия и оружие
Военные НАТО потерялись в Литве во время военных учений
Гаджеты
Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Общество
Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов за месяц
Один из крупнейших производителей авиационной техники, американский концерн Boeing Co впервые с 1962 года не получил за весь прошедший месяц ни одного заказа на поставку самолетов.