Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ситуационного центра. Пациента выписали из Краевой инфекционной больницы в среду, 12 февраля.
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В Забайкалье выписали из больницы гражданина Китая, лежавшего с коронавирусом

ГТРК Чита00:28

В Забайкалье выписали из больницы китайца, у которого выявили коронавирус

Интерфаксвчера в 23:02

Болевший коронавирусом китаец в Чите выписался из больницы — видео

Чита.Рувчера в 22:13

В Чите выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

РИА Новостивчера в 22:37

В Забайкалье вылечили пациента с коронавирусом

ТАССвчера в 22:17

В России выздоровел второй пациент с коронавирусом

РБКвчера в 23:00

Видео выписки китайца в Чите, переболевшего коронавирусом, появилось в Сети

ZAB.RUвчера в 22:45
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Экономика

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Газета.Ru вчера в 04:51
Политика

В Киеве предложили в обмен на уступки подать воду в Крым

Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, 11 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM вчера в 18:44
Футбол

Назван самый высокооплачиваемый футболист чемпионата Англии

Как информирует Spotrac.com, второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов английской премьер-лиги занимает полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне (19,7 миллиона).
Вести.Ru вчера в 18:29
Происшествия

Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция

По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
REGNUM вчера в 06:25
Происшествия

В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь

Газета.Ru вчера в 14:31
Хоккей

Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса»

РБК 00:07
Политика

Россия ответила Польше на обвинение СССР в развязывании войны

Деловое.ТВ вчера в 14:13
Политика

Протеже Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры Германии

ТВ Центр 10 февраля в 07:51
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
Политика

МИД РФ: «нормандский саммит» в апреле может сорваться

Возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле оказалась под вопросом из-за заявлений украинской стороны и степени выполнения ею «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию в Донбассе.
REGNUM вчера в 01:45
Кино

Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети

Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
ToDay News Ufa вчера в 02:28
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Хоккей

Шестеркин установил очередной клубный рекорд «Рейнджерс»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег Джетс" принимал на своей площадке "Нью-Йорк Рейнджерс".
Газета.Ru 00:29
Кино

Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов

Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Мой Брянск вчера в 12:38
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
REGNUM 10 февраля в 10:50
Здоровье

Эти 3 продукта сгущают кровь и закупоривают сосуды

Сахар повышает уровень глюкозы в крови. Из-за избыточного количества глюкозы сосуды сужаются, повышается давление, кровь становится плотнее.
Московский Комсомолец вчера в 23:22
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Происшествия

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 174

РБК вчера в 20:40
Хоккей

Московский «Спартак» обыграл «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ

Дальше первого раунда команда не проходила.
Говорит Москва вчера в 14:27
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Вечерний курьер 10 февраля в 14:12
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Общество

Законопроект о минимальной зарплате медиков внесен в Госдуму

Законопроект, предлагающий привязать зарплаты медиков первичного звена к средним по региону, внесен в Госдуму 11 февраля, следует из электронной базы законов и законопроектов Госдумы.
Красная весна вчера в 07:28
Экономика

В России удвоилось число регионов с дефицитом бюджета

Больше трети регионов России закончили 2019 год с дефицитом бюджета — число таковых выросло с 15 до 35.
REGNUM вчера в 23:13
Политика

В Чувашии сменится министр здравоохранения

В сентябре 2016 года стал депутатом Государственного совета Чувашской Республики VI созыва, а с 30 апреля 2019 назначен на должность заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики.
Vademecum 10 февраля в 13:45
Политика

Глав российских регионов проверили на устойчивость

Самый низкий балл в очередном выпуске рейтинга получили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Республики Коми Сергей Гапликов (5 баллов из 27 возможных).
Европейско-Азиатские новости 00:19
Армия и оружие

Военные НАТО потерялись в Литве во время военных учений

Экономика сегодня вчера в 23:47
Гаджеты

Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Lenta.ru вчера в 14:24
Общество

Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов за месяц

Один из крупнейших производителей авиационной техники, американский концерн Boeing Co впервые с 1962 года не получил за весь прошедший месяц ни одного заказа на поставку самолетов.
Известия вчера в 15:00
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