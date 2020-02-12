В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ситуационного центра. Пациента выписали из Краевой инфекционной больницы в среду, 12 февраля.

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

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