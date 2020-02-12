Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ситуационного центра. Пациента выписали из Краевой инфекционной больницы в среду, 12 февраля.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

В России выздоровел второй пациент с коронавирусом

РБК23:00

В Чите выписали переболевшего коронавирусом гражданина Китая

РИА Новости22:37

Гражданина Китая, которого лечат в Чите от коронавируса, готовят к выписке

Комсомольская правда00:04

Болевший коронавирусом китаец в Чите выписался из больницы

Чита.Ру22:13

Лечившегося от коронавируса китайца в Чите выписали из больницы

Московский Комсомолец Чита22:19

В Забайкалье вылечили пациента с коронавирусом

ТАСС22:17

Врачи из Читы взяли повторные анализы у гражданина КНР с коронавирусом

News.ruвчера в 04:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
Политика

Зеленский сменил главу своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
Коммерсантъ 05:09
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru 01:31
Шоу-бизнес

Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

Отечественной актрисе Евгении Симоновой врачи провели операцию по удалению легкого.
Актуальные Новости 00:17
Гаджеты

В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками

На смартфон действует скидка в 8 тысяч рублей, а так же можно будет выбрать на выбор фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61 в качестве подарка.
ToDay News Ufa 10:39
Общество

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек

Интерфакс вчера в 01:23
Гаджеты

Премьера: Новый для России бренд представил смартфон за 5 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч и огромным экраном

Вьетнамский бренд Vsmart, вышедший на российский рынок осенью 2019 года, представил у себя на родине новый бюджетный смартфон – Vsmart Joy 3.
Dgl.ru вчера в 15:23
Происшествия

На тюменского подростка завели дело из-за пранка о коронавирусе

Полиция завела на подростка дело о мелком хулиганстве. Наказать 17-летнего шутника решили из-за опубликованного в Instagram ролика.
НТВ 11:50
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Интерфакс 08:16
Происшествия

В Польше избили граждан России, Украины и Белоруссии за русскую речь

Газета.Ru 14:31
Здоровье

Новый глава Минздрава раскритиковал работу российских врачей

Новый глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал работу российских врачей.
Vologda-poisk.ru 09 февраля в 21:48
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru 21:57
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
Гаджеты

Характеристики X50 Pro 5G были раскрыты Realme до MWC-2020

Realme, которая будет принимать участие в MWC-2020, решилась раскрыть характеристики своего будущего флагмана еще до начала работы барселонской выставки, а назвал ключевые параметры X50 Pro 5G, не кто иной, как глава компании.
Faktom 11:11
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости 09 февраля в 08:43
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016 человек

Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составило на 11 февраля, по данным госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, 1016 человек.
Российская газета 01:06
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
ТАСС 01:01
Авто

Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento

Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Tvoe-avto.com 05:17
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости 12:05
Здоровье

Врач предупредил об опасности храпа

RT на русском 21:04
Экономика

Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро

Стоимость проезда на метро для москвичей подорожает на 3 копейки из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье.
Lenta.ru вчера в 10:29
Гаджеты

Опубликовано первое официальное изображение Xiaomi Mi 10

Профиль вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович 3 февраля стала мамой в третий раз и сразу в соцсетях познакомила поклонников с новорожденной дочерью.
NewInform 06:21
Хоккей

«Рейнджерс» одолели «Виннипег», Шестеркин не доиграл из-за травмы

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин начал встречу в стартовом составе, но был заменен на 14-й минуте из-за подозрения на сотрясение мозга.
Спорт-Экспресс 22:52
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру 20:11
Общество

Как велось расследование дела «Сети»

Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.
ТАСС вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Певица МакSим может окончательно уйти со сцены

REGNUM 07:09
Политика

Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире

Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 19:52
Культура

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
Pravda.Ru 07:23
Общество

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК 11:49
Общество

Запуск следующего спутника «Метеор-М» с Восточного отложили на год

Известия 21:24
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное