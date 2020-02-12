Здоровье
Lenta.ruВ Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ситуационного центра. Пациента выписали из Краевой инфекционной больницы в среду, 12 февраля.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы своего офиса Андрея Богдана и назначил на пост Андрея Ермака.
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Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое
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На смартфон действует скидка в 8 тысяч рублей, а так же можно будет выбрать на выбор фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61 в качестве подарка.
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Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
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Премьера: Новый для России бренд представил смартфон за 5 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч и огромным экраном
Вьетнамский бренд Vsmart, вышедший на российский рынок осенью 2019 года, представил у себя на родине новый бюджетный смартфон – Vsmart Joy 3.
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На тюменского подростка завели дело из-за пранка о коронавирусе
Полиция завела на подростка дело о мелком хулиганстве. Наказать 17-летнего шутника решили из-за опубликованного в Instagram ролика.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Новый глава Минздрава раскритиковал работу российских врачей
Новый глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал работу российских врачей.
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Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
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Характеристики X50 Pro 5G были раскрыты Realme до MWC-2020
Realme, которая будет принимать участие в MWC-2020, решилась раскрыть характеристики своего будущего флагмана еще до начала работы барселонской выставки, а назвал ключевые параметры X50 Pro 5G, не кто иной, как глава компании.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016 человек
Число скончавшихся в Китае от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, составило на 11 февраля, по данным госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, 1016 человек.
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%
Банк ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,5 процентного пункта, до 7,9% годовых.
Авто
Kia показала официальные изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
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Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
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Врач предупредил об опасности храпа
Экономика
Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро
Стоимость проезда на метро для москвичей подорожает на 3 копейки из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье.
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Опубликовано первое официальное изображение Xiaomi Mi 10
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Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович 3 февраля стала мамой в третий раз и сразу в соцсетях познакомила поклонников с новорожденной дочерью.
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«Рейнджерс» одолели «Виннипег», Шестеркин не доиграл из-за травмы
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин начал встречу в стартовом составе, но был заменен на 14-й минуте из-за подозрения на сотрясение мозга.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Общество
Как велось расследование дела «Сети»
Отдельно с 8 апреля 2019 года в Московском окружном военном суде (с октября 2019 года - 2-м Западном окружном военном суде) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге рассматривается уголовное дело в отношении двух предполагаемых участников организации - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.
Политика
Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире
Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
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Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.