Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Забайкалье за убийство и изнасилование арестованы трое подростков

Как Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, 27 октября 2019 года в одном из сёл Кыринского района трое злоумышленников ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину. В результате полученных травм тот скончался.
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СК обвинил трех подростков в убийстве и насилии над женщиной в Забайкалье

РБК11:57

В Забайкалье за убийство и изнасилование арестованы трое подростков

Интерфакс11:44

В Забайкальском крае трех подростков обвинили в изнасиловании и убийстве

РИА Новости11:26

В Забайкалье арестованы трое подростков по подозрению в изнасиловании и убийстве

Эхо Москвы11:31

Трех подростков в Кыринском районе арестовали по подозрению в изнасиловании женщины и убийстве мужчины (18+)

Zab.RU10:52

Подростков обвиняют в смерти мужчины и насилии над женщиной в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита10:51

Трёх подростков в Забайкалье арестовали по подозрению в зверствах над взрослой парой

Чита.Ру10:42
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Общество

Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды

Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
REGNUM вчера в 18:57
Шоу-бизнес

Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой

Поклонники поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова подозревают, что у него роман с диджеем Катей Гусевой.
Телепрограмма 08:21
Здоровье

Минздрав изменил норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Общество

Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа

Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Происшествия

Трое детей провалились под лед в Башкирии

Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Футбол

Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:0

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Борнмуту» со счетом 0:1. Единственный мяч забил 27-летний норвежец Джошуа Кинг.
Спорт-Экспресс 10:21
Общество

Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию

ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости 06:50
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия вчера в 18:49
Происшествия

Арестован подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара арестовали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в пятницу, 1 ноября.
Вечерняя Москва вчера в 05:35
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия 11:31
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 31 октября в 18:24
Политика

Россия ответила на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом

Ранее комиссия НАТО — Украина опубликовала обращение альянса к РФ с призывом вернуть Крым под контроль Украины.
Вечерняя Москва 31 октября в 23:16
Фигурное катание

Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
РЕН ТВ 03:56
Политика

Медведев прибыл в Бангкок, где примет участие в саммитах ВАС и АСЕАН

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Бангкок, где 3-4 ноября выступит на 14-м Восточноазиатском саммите, Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также проведет ряд двусторонних встреч.
ТАСС 10:40
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Спорт

Российские шахматисты выиграли командный чемпионат Европы

Российские шахматистки выиграли командные чемпионат Европы третий раз подряд и шестой раз в истории.
Коммерсантъ 10:23
Армия и оружие

Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море

Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря с целью проведения боевых стрельб из зенитных ракетных комплексов в рамках совместных с НАТО тактических учений, которые проводятся в период с 31 октября по 4 ноября.
Российская газета 11:35
Музыка

Участник Евровидения объяснил свой провал на «Голосе»

ФАН 10:35
Политика

Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко исключили из КПРФ

Бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко единогласно исключили из КПРФ на заседании пленума краевого комитета партии 2 ноября.
Коммерсантъ 06:43
Происшествия

В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе

Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
Футбол

«Зенит» стал победителем первого круга РПЛ

«Зенит» стал победителем первой половины сезона в чемпионате России по футболу.
Metaratings 10:53
Общество

Мэр Одессы назвал снос барельефа Жукову «плевком в лицо» горожанам

ТАСС вчера в 10:01
Космос

Бур станции InSight сохранил равновесие и сможет продолжить работу

Бур установки HP3 марсианской станции InSight сохраняет свое равновесие и не падает — к такому выводу пришла команда инженеров, проанализировав снимки процесса отвода ковша, который обеспечивал буру необходимое трение о грунт.
N+1 09:58
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК 11:04
Политика

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском вчера в 04:46
Происшествия

Суд истребовал материалы проверки у СК по делу журналиста Голунова

РЕН ТВ вчера в 05:30
Футбол

«Тамбов» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Футболисты «Тамбова» обыграли «Сочи» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:47
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
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Кыринский район
Муниципальное образование
Административно-территориальная единица и муниципальное образование в Забайкальском крае Российской Федерации.
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