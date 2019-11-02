Происшествия
ИнтерфаксВ Забайкалье за убийство и изнасилование арестованы трое подростков
Как Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, 27 октября 2019 года в одном из сёл Кыринского района трое злоумышленников ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину. В результате полученных травм тот скончался.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Подростков обвиняют в смерти мужчины и насилии над женщиной в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита10:51
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Поклонники поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова подозревают, что у него роман с диджеем Катей Гусевой.
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Общество
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Футбол
Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:0
В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Борнмуту» со счетом 0:1. Единственный мяч забил 27-летний норвежец Джошуа Кинг.
Общество
Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию
ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Происшествия
Арестован подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара
Подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара арестовали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в пятницу, 1 ноября.
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
Политика
Россия ответила на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Ранее комиссия НАТО — Украина опубликовала обращение альянса к РФ с призывом вернуть Крым под контроль Украины.
Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
Политика
Медведев прибыл в Бангкок, где примет участие в саммитах ВАС и АСЕАН
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Бангкок, где 3-4 ноября выступит на 14-м Восточноазиатском саммите, Деловом инвестиционном саммите АСЕАН, а также проведет ряд двусторонних встреч.
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
Спорт
Российские шахматисты выиграли командный чемпионат Европы
Российские шахматистки выиграли командные чемпионат Европы третий раз подряд и шестой раз в истории.
Армия и оружие
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря с целью проведения боевых стрельб из зенитных ракетных комплексов в рамках совместных с НАТО тактических учений, которые проводятся в период с 31 октября по 4 ноября.
Политика
Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко исключили из КПРФ
Бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко единогласно исключили из КПРФ на заседании пленума краевого комитета партии 2 ноября.
Происшествия
В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе
Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
Футбол
«Зенит» стал победителем первого круга РПЛ
«Зенит» стал победителем первой половины сезона в чемпионате России по футболу.
Космос
Бур станции InSight сохранил равновесие и сможет продолжить работу
Бур установки HP3 марсианской станции InSight сохраняет свое равновесие и не падает — к такому выводу пришла команда инженеров, проанализировав снимки процесса отвода ковша, который обеспечивал буру необходимое трение о грунт.
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки у СК по делу журналиста Голунова
Футбол
«Тамбов» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Тамбова» обыграли «Сочи» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.