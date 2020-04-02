Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении. Ограничение воодится «до особого распоряжения».
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«Запретить на территории Забайкальского края до особого распоряжения розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в указе Осипова
 от 2 апреля 2020 года.
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