Коронавирус
ВедомостиВ Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении. Ограничение воодится «до особого распоряжения».
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«Запретить на территории Забайкальского края до особого распоряжения розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в указе Осипова от 2 апреля 2020 года.Znak.com08:41
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