Коронавирус
ВедомостиВ Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении. Ограничение вводится «до особого распоряжения».
Читать в источнике
Оценить549
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 14:00, Ашберн
Здоровье
Врач рассказал, как поддержать иммунитет во время самоизоляции
Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал, что лекарства для поддержания или повышения иммунитета применяются только для лечения заболеваний, а препараты для профилактики ОРВИ, которые продаются в аптеках, — это чаще всего просто маркетинговый ход.
Общество
В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля
Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал ужесточать меры по борьбе с коронавирусом и продлил уже принятые меры до 30 апреля после послания президента РФ Владимира Путина.
Общество
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции
Адвокат Мансур Гильманов подал иск к столичному руководству с требованием признать незаконным введение режима изоляции в городе.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
Общество
Власти Москвы продлили «коронавирусные ограничения». Главное
Сергей Собянин 2 апреля объявил о продлении ограничительных мер в Москве в связи с распространением коронавируса.
Религия
В РПЦ допустили ограничение пасхальных служений трансляциями по ТВ
Представитель РПЦ уточнил, что в ближайшие дни перед страстной неделей патриарх Кирилл уточнит, будет ли возможность допускать людей на службы.
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
ЖКХ
Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Общество
Собянин ввел штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
Здоровье
Медики перечислили продукты для снижения сахара в крови
Специалисты рекомендуют для уменьшения уровня сахара употреблять блюда с травами и специями, которые способствуют снижению глюкозы.
Политика
Путин поручил установить в регионах специальный порядок передвижения
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов установить особый порядок передвижения граждан в связи с пандемией коронавируса.
Кино
Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Происшествия
Карельский историк Колтырин умер в тюремной больнице
В тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу умер экс-директор Медвежьегорского районного музея, заместитель главы регионального отделения общества «Мемориал» Сергей Колтырин, который был осужден за педофилию.
Происшествия
Уфимца оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции
В уфимском микрорайоне Затон оштрафовали на 15 тысяч рублей 33-летнего мужчину за нарушение режима самоизоляции.
Политика
Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах
Главы российских регионов в координации с комиссией правительства будут определять, насколько жестким или более гибким будет режим нерабочих дней, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Изменился срок предоставления налоговой отчетности
Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме
Дженнифер Лопес снова доказала, что ее пресс в отличной форме. Ее новые фото - мощная мотивация для тех, кто хочет начать бегать по утрам.
Шоу-бизнес
Лещенко обратился к поддержавшим его поклонникам
Происшествия
В Костромской области умерла женщина с подозрением на коронавирус
Пожилая жительница Костромской области, госпитализированная с подозрением на коронавирус, скончалась, сообщила администрация региона.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Хоккей
Американский нападающий рассказал, что его заманивали в «Нефтехимик» гамбургерами
Бывший нападающий «Нефтехимика» американец Тим Стэплтон поделился воспоминаниями о жизни в Нижнекамске.
Политика
Губернатор подписал постановление об увольнении министра труда
В распоряжении редакции ИА «Версия-Саратов» оказалось постановление губернатора Валерия Радаева от 1 апреля об увольнении министра занятости, труда и миграции Саратовской области Наталии Кривицкой в связи с сокращением штата.
Здоровье
Рошаль дал рекомендации для перенесших пневмонию детей
Детям, перенесшим пневмонию, помогут восстановиться строгий режим и дыхательная гимнастика.
Кино
Netflix закроет сериал «Вампирские войны» с Йеном Сомерхелдером
По слухам, Йен Сомерхелдер уже ведет переговоры с Netflix по съемкам в других проектах.
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
Общество
В США заметно выросла безработица
Напомним, за месяц, по данным Вашингтона, в стране за пособием по безработице обратились 10,4 млн человек.