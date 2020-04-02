с чего всё началось

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении. Ограничение вводится «до особого распоряжения».

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

Общество Штрафовать за нарушение самоизоляции в Москве пока могут только 2 категории Полиция не может штрафовать за нарушение режима самоизоляции, пока не подписано соглашение правительства Москвы с МВД, а оно уже готово.

Политика Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.

Политика Губернатор Архангельской области объявил об отставке Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Общество Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.

Политика Путин: пик эпидемии коронавируса в РФ и мире еще не пройден "Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране", - сказал Путин.

Общество Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.

Общество В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.

Политика Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.

Происшествия В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.

Политика Путин назвал учреждения, которые продолжат работу в нерабочий период Органы власти, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу в нерабочий период, заявил президент России Владимир Путин в четверг в своем телеобращении к россиянам в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.

Экономика В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.

Политика США купили доставленное из РФ медицинское оборудование 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.

Общество Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.

Общество Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка» Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Энергетика Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти Россия не планирует увеличивать объемы добычи нефти, условия на рынке для этого неподходящие.

Общество В Бергамо российским медикам сварили борщ Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.

Авто Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.

Общество Главред пермской газеты умерла от коронавируса Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.

Армия и оружие Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.

Транспорт Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.

Общество На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.