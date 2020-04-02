Коронавирус
ВедомостиВ Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении. Ограничение вводится «до особого распоряжения».
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с чего всё началось
Изменения в постановление от 18 марта "О введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции" опубликованы на официальном сайте правительства края 2 апреля.Российская газета08:43
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Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM 10:07
Общество
Штрафовать за нарушение самоизоляции в Москве пока могут только 2 категории
Полиция не может штрафовать за нарушение режима самоизоляции, пока не подписано соглашение правительства Москвы с МВД, а оно уже готово.
Радио 1 09:55
Политика
Путин утвердил закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что правительство имеет право вводить режимы повышенной готовности и ЧС.
78.ru вчера в 12:51
Политика
Губернатор Архангельской области объявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.
Медиазона 09:53
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Общество
Правительство попросили дать медикам 50-процентную надбавку к зарплате
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству РФ установить надбавки к зарплатам всех работников системы здравоохранения на время борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс 08:09
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в РФ и мире еще не пройден
"Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране", - сказал Путин.
Газета.Ru 10:46
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами
Роспотребнадзор не рекомендует согражданам делать запасы продуктов, отметив, что магазины продолжают работать и еда в них есть.
Интерфакс 02:36
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
ТАСС 04:58
Политика
Путин поручил ввести особый порядок передвижения в России
Президент России Владимир Путин поручил установить в регионах страны особый порядок передвижения граждан и транспортных средств.
Lenta.ru 10:26
Происшествия
В подъезде Брянска вывесили объявление о заражённых COVID-19 соседях
Брянск, 2 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Объявление-предупреждение о заражённых коронавирусом соседях появилось в одном из подъездов многоэтажного дома в Брянске.
REGNUM 06:22
Политика
Путин назвал учреждения, которые продолжат работу в нерабочий период
Органы власти, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу в нерабочий период, заявил президент России Владимир Путин в четверг в своем телеобращении к россиянам в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.
Sputnik Южная Осетия 10:36
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 07:59
Происшествия
Туристы из Таиланда взбунтовались в аэропорту Иркутска
Мир новостей 07:08
Политика
США купили доставленное из РФ медицинское оборудование
30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, — заявила она.
News.ru 04:25
Общество
Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий административную ответственность для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции дома либо находиться в больнице.
ТАСС вчера в 11:18
Происшествия
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Lenta.ru 10:28
Общество
Олег Тиньков уходит с поста главы совета директоров «Тинькофф Банка»
Москва, 2 апреля 2020, 17:36 — REGNUM Бинесмен Олег Тиньков намерен в ближайших недели покинуть пост председателя правления «Тинькофф Банка» и передать свои акции в семейный траст, передаёт 2 апреля РБК.
REGNUM 10:36
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru вчера в 03:55
Энергетика
Новак: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует увеличивать объемы добычи нефти, условия на рынке для этого неподходящие.
Комсомольская правда 07:06
Общество
В Бергамо российским медикам сварили борщ
Российским военным медикам и специалистам, прибывшим в Бергамо для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, в местной столовой приготовили борщ.
ТАСС 09:24
Политика
«Открытые медиа»: АП, мэрия Москвы и правительство спорят - на какое время продлить «карантин»
Администрация президента, московская мэрия и правительство поспорили о том, до какого числа следует продлевать ограничения, связанные с коронавирусом, рассказали собеседники «Открытых медиа».
Весьма 05:24
Авто
Первые изображения новой «Волги» на базе Aurus показали в Сети
Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
Автоновости дня вчера в 07:45
Общество
Главред пермской газеты умерла от коронавируса
Скончавшаяся в пермской больнице главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова была заражена COVID-19.
BFM.ru 05:32
Футбол
«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса
«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс 10:19
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:37
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
РБК 08:36
Общество
На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян
В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
РБК 30 марта в 09:37
Армия и оружие
Киевские силовики за сутки 25 раз нарушили «режим тишины» в Донбассе
ИА Новороссия 07:13
Здоровье
На коронавирус проверят всех граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач России Анна Попова поручила губернаторам субъектов РФ обеспечить всем лицам старше 65 лет проведение тестов на коронавирус.
Pravda.Ru 03:38