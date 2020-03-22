Сильнейшее за полтора века землетрясение произошло в хорватской столице Загребе. Самый мощный толчок достиг 5,3 балла по шкале Рихтера, эпицентр находился на глубине 10 км. Пострадал 15-летний подросток - на него рухнула часть дома, его госпитализировали.

В Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение

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