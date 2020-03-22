Происшествия
Газета.RuВ Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение
Сильнейшее за полтора века землетрясение произошло в хорватской столице Загребе. Самый мощный толчок достиг 5,3 балла по шкале Рихтера, эпицентр находился на глубине 10 км. Пострадал 15-летний подросток - на него рухнула часть дома, его госпитализировали.
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Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Общество
Живущий на Сахалине японец развенчал мифы о России
Проживающий на Сахалине японец Сусуму Митани развеял мифы о России, существующие на его родине, пишет Hokkaido Shimbun.
Политика
Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Энергетика
В Госдуме предложили снизить цены на бензин для населения
В Госдуме выступили с предложением снизить цены на топливо для населения.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Политика
Bild своеобразно «поздравила» Лаврова с днем рождения
Московское бюро немецкого телеканала ARD поздравило с 70-летием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в своем официальном аккаунте в Twitter.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Авто
Bugatti представила шесть редчайших моделей
Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.
Политика
Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией
Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети
Религия
Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Общество
В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу
Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Футбол
Семин объявил трех лучших футболистов сезона
Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
Общество
В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы
Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Политика
Путин пообещал Конте оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом
Российский лидер обещал оказать Италии необходимую помощь в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Общество
Говоря о вакцине, ВОЗ призвала быть реалистами
Разработка и испытания вакцины от COVID-19 потребуют не меньше года, нужно быть реалистами, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в эфире канала ВВС.
Общество
Раскрыты преимущества российских тестов на коронавирус
Роспотребнадзор раскрыл преимущества российских тест-систем на коронавирус, сообщает РИА Новости.
Футбол
Футболиста «Уфы» госпитализировали с подозрением на коронавирус
Игрок футбольного клуба «Уфа» госпитализирован с подозрением на коронавирус. В инфекционной больнице оказался полузащитник Оливье Тилль.
Здоровье
Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства
В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Политика
Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.