Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение

Сильнейшее за полтора века землетрясение произошло в хорватской столице Загребе. Самый мощный толчок достиг 5,3 балла по шкале Рихтера, эпицентр находился на глубине 10 км. Пострадал 15-летний подросток - на него рухнула часть дома, его госпитализировали.
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Землетрясение в столице Хорватии признали сильнейшим за последние 140 лет

Lenta.ru07:47

Такого землетрясения в Загребе не было 140 лет

Ёлдаш06:45

Последствия землетрясений в Хорватии — видео

RT на русском06:51

В Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение

Газета.Ru09:54

Опубликовано видео последствий землетрясения в Хорватии

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Россияне не пострадали в результате двух землетрясений в Хорватии

ТАСС09:43

Граждане России не пострадали во время землетрясения в Хорватии

Красная весна06:42
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Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости 09:21
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
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Политика

В Абхазии начались выборы президента

Газета.Ru 01:15
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Проживающий на Сахалине японец Сусуму Митани развеял мифы о России, существующие на его родине, пишет Hokkaido Shimbun.
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RT на русском 04:48
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин для населения

В Госдуме выступили с предложением снизить цены на топливо для населения.
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Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
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Вести.Ru 09:33
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На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Авто

Bugatti представила шесть редчайших моделей

Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.
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Политика

Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией

Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
РИА Новости вчера в 16:41
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

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Религия

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв от коронавируса COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.
Газета.Ru 06:42
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Газета.Ru вчера в 09:27
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
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Общество

В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу

Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.
Neva.Today 05:00
Футбол

Семин объявил трех лучших футболистов сезона

Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
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Общество

В числе новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
ТВ Центр 09:16
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
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Путин пообещал Конте оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом

Российский лидер обещал оказать Италии необходимую помощь в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика Сегодня вчера в 13:19
Общество

Говоря о вакцине, ВОЗ призвала быть реалистами

Разработка и испытания вакцины от COVID-19 потребуют не меньше года, нужно быть реалистами, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в эфире канала ВВС.
Вести.Ru 09:05
Общество

Раскрыты преимущества российских тестов на коронавирус

Роспотребнадзор раскрыл преимущества российских тест-систем на коронавирус, сообщает РИА Новости.
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Балалаечник из Перми записал «противовирусный» кавер на хит Little Big

РИА Новости 09:47
Футбол

Футболиста «Уфы» госпитализировали с подозрением на коронавирус

Игрок футбольного клуба «Уфа» госпитализирован с подозрением на коронавирус. В инфекционной больнице оказался полузащитник Оливье Тилль.
UfacityNews.ru 06:24
Здоровье

Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Вести.Ru 10:40
Политика

Лукашенко приказал бросить за границей безответственных белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против отправки чартерных рейсов за соотечественниками, которые застряли в других странах из-за закрытия границ и авиасообщения по причине пандемии коронавируса.
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Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Газета.Ru вчера в 22:23
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Фитнес-клубы, бассейны и аквапарки закрываются в Москве из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре по Москве.
Интерфакс вчера в 11:12
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Столица и крупнейший город Хорватии. Население - 790 017 человек, площадь - 641,29 км². Город расположен на реке Саве, притоке Дуная, на 45,815° северной широты и 15,98306° восточной долготы, на высоте 104 метров над уровнем моря рядом с горным массивом Медведница.
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