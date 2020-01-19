Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира после того, как тот отказался платить за проезд, сообщает местный портал "Суббота".
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Украинский таксист заставил пассажира умыться зеленкой

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Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.
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