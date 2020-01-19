Происшествия
РИА НовостиВ Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира после того, как тот отказался платить за проезд, сообщает местный портал "Суббота".
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Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
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Проект «Вагон». УАЗ раскрыл детали проекта автомобиля для Минобороны
Проект "Вагон" запустили в 1989 году по требованию главного автотранспортного управления Минобороны.
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Медбрат изнасиловал медсестру в больнице под Петербургом
По оперативной информации, парень напал на девушку в комнате отдыха в ночную смену Санкт-Петербург, 19 января.
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В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Политика
Эрдоган заявил о намерении поднять тему Идлиба на конференции по Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении поднять тему сирийского Идлиба на конференции по Ливии в Берлине, сообщает издание Timeturk.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Политика
Трамп раскритиковал идею возведения «морской стены» вокруг Нью-Йорка
Происшествия
В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину
В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
Армия и оружие
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Футбол
Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Единоборства
Серроне доставлен в больницу после боя с Макгрегором
Американский боец Дональд Серроне доставлен в больницу после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Политика
В КНДР сменился министр иностранных дел
В КНДР назначен министр иностранных дел: новым главой стал Ри Сон Гвон. На этом посту он сменил прежнего министра Ли Ен Хо.
Шоу-бизнес
Модель Пунтус опровергла вину внука Михалкова в ее падении из окна
Фотомодель Ксения Пунтус, которая неделю назад выпала из окна квартиры в центре Москвы, прокомментировала инцидент и опровергла вину внука Никиты Михалкова Андрея Бакова в своем травмировании.
Происшествия
В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях
В Москве во время крещенских купаний на Святом озере одной из женщин понадобилась помощь спасателей.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Общество
Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо
Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.
Политика
Донбассу предрекли включение в Конституцию РФ
Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.
Происшествия
Турнир по джиу-джитсу в Красногорске завершился массовой дракой
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Общество
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".