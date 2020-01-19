Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира после того, как тот отказался платить за проезд, сообщает местный портал "Суббота".
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Украинский таксист заставил пассажира умыться зеленкой

Lenta.ru03:36

На Украине таксист заставил пассажира измазать себе лицо зеленкой

Эхо Москвы03:30

Украинский таксист заставил пассажира умыться зеленкой

Взгляд.ру02:48

СМИ показали видео с умывающимся зеленкой пассажиром такси в Запорожье

РБК03:14

Украинский таксист заставил человека умыться зеленкой за неоплату проезда

Газета.Ru01:34

В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

РИА Новости01:20

Таксист на Украине заставил пассажира умыться зеленкой за неоплату проезда

Известия01:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Происшествия

Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
РИА Новости 06:02
Политика

Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Российская газета 05:58
Армия и оружие

В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии

Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Rostov gazeta вчера в 08:09
Спорт

Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии

РИА Новости 07:38
Игры

Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли

Москва 24 16 января в 20:27
Религия

Православные христиане празднуют Крещение Господне

Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
РИА Новости вчера в 16:23
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Происшествия

Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Телеканал 360° вчера в 09:33
Общество

Участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков умер в 36 лет

Экс-участник немаловажной команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков скончался на 37-м году жизни.
Российская газета 07:33
Политика

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
ТАСС 05:02
Футбол

Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ

Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
РИА Новости 06:09
Гаджеты

Huawei принялась обновлять свои смартфоны до Android 10 в России

Китайская компания Huawei принялась распространять новую версию своей фирменной прошивки для смартфонов и в России.
Shraibikus News 03:45
Экономика

Центробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России

В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.
BFM.ru 05:56
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

3% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 3% - на сбои в работе веб-сайта.
ТАСС 07:52
Общество

Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
Известия 05:13
Общество

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Коммерсантъ 06:35
Единоборства

Глава UFC объявил Хабиба Нурмагомедова следующим соперником Макгрегора

Россиянин Хабиб Нурмагомедов должен стать следующим соперником Конора Макгрегора, заявил глава UFC Дана Уайт.
Профиль 04:33
Армия и оружие

Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря

REGNUM 17 января в 23:42
Политика

Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми

Московский Комсомолец вчера в 09:07
Политика

Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Дни.ру вчера в 07:11
Армия и оружие

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Космос

В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы

В окрестностях сверхмассивной черной дыры в ядре нашей Галактики астрономы открыли шесть объектов неизвестной природы, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Nature.
Мой Брянск 16 января в 11:17
Хоккей

Овечкин сравнялся с Марио Лемье по голам в НХЛ

РИА Новости вчера в 13:56
Общество

Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
RT на русском 06:34
Шоу-бизнес

Актрисе Нине Руслановой потребовалась помощь медиков

Госпитализация не потребовалась. Нина Русланова - народная артистка России, сыгравшая около 150 ролей в фильмах.
РЕН ТВ 16 января в 10:48
Биатлон

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Российская газета 07:28
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»

Центробанк 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПАО КБ «ПФС-БАНК»).
RT на русском 17 января в 00:44
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде

Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Актуальные Новости 00:10
Политика

Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра

Кандидатуру Михаила Мишустина накануне предложил Владимир Путин. Это было сделано после отставки прежнего правительства.
31 канал Челябинска 16 января в 09:41
Шоу-бизнес

Дочь Пескова заявила, что отец не дает ей денег

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета заявила в интервью Forbes, что отец не дает ей денег с 18 лет, поэтому она вынуждена зарабатывать самостоятельно.
Московский Комсомолец 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное