Происшествия
РИА НовостиВ Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира после того, как тот отказался платить за проезд, сообщает местный портал "Суббота".
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Происшествия
Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
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В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии
Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Игры
Выход игры Cyberpunk 2077 перенесли
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Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
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Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Общество
Участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков умер в 36 лет
Экс-участник немаловажной команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков скончался на 37-м году жизни.
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
Футбол
Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ
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Центробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России
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Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
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Общество
Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»
Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
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Глава UFC объявил Хабиба Нурмагомедова следующим соперником Макгрегора
Россиянин Хабиб Нурмагомедов должен стать следующим соперником Конора Макгрегора, заявил глава UFC Дана Уайт.
Армия и оружие
Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря
Политика
Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Армия и оружие
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Космос
В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
В окрестностях сверхмассивной черной дыры в ядре нашей Галактики астрономы открыли шесть объектов неизвестной природы, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Nature.
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Овечкин сравнялся с Марио Лемье по голам в НХЛ
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Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции
По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
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Актрисе Нине Руслановой потребовалась помощь медиков
Госпитализация не потребовалась. Нина Русланова - народная артистка России, сыгравшая около 150 ролей в фильмах.
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Промышленно-финансовое сотрудничество»
Центробанк 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПАО КБ «ПФС-БАНК»).
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде
Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Политика
Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра
Кандидатуру Михаила Мишустина накануне предложил Владимир Путин. Это было сделано после отставки прежнего правительства.
Шоу-бизнес
Дочь Пескова заявила, что отец не дает ей денег
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета заявила в интервью Forbes, что отец не дает ей денег с 18 лет, поэтому она вынуждена зарабатывать самостоятельно.