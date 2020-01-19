Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира после того, как тот отказался платить за проезд, сообщает местный портал "Суббота".
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Украинский таксист заставил человека умыться зеленкой за неоплату проезда

Газета.Ru01:34

На Украине таксист заставил пассажира измазать себе лицо зеленкой

Эхо Москвы03:30

СМИ показали видео с умывающимся зеленкой пассажиром такси в Запорожье

РБК03:14

Украинский таксист заставил пассажира умыться зеленкой

Взгляд.ру02:48

Украинский таксист заставил пассажира умыться зеленкой

Lenta.ru03:36

В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

РИА Новости01:20

Таксист на Украине заставил пассажира умыться зеленкой за неоплату проезда

Известия01:13
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Политика

На Украину доставили тела погибших в авиакатастрофе в Иране

ТАСС 04:22
Футбол

Подольски может стать одноклубником Кудряшова

Сообщается, что экс-игрок "Галатасарая" близок к переходу в "Антальяспор", за который выступает российский защитник Федор Кудряшов.
Soccer.ru вчера в 15:53
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Общество

Пользователи WhatsApp сообщили о сбое

Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России.
Известия 08:55
Политика

Медведев призвал со спокойствием относиться к отставке правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал спокойно относиться к отставке правительства в полном составе.
Политическая Экспертиза вчера в 13:56
Политика

Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию

Вопрос ввода в Ливию международных сил должен быть решён консенсусом, только СБ ООН уполномочен на решения, обязательные для всех сторон, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
РИА Новости 09:32
Армия и оружие

Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Известия вчера в 17:05
Общество

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Коммерсантъ 06:35
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Политика

В Берлине начала работу конференция по Ливии

В Берлине начала работу международная конференция по ливийскому урегулированию. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 08:57
Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
РИА Новости 07:02
Общество

Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

RT на русском 05:22
Происшествия

Мама убитой Лизы Киселевой не поддержала петицию своих сторонников

Регион 64 07:30
Космос

Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь

Vevby.ru 08:29
Шоу-бизнес

44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами

Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Родной город 17 января в 13:08
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону

Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой француза Мартена Фуркада.
РБК 09:35
Политика

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
РИА Новости 09:00
Космос

SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
RT на русском 17 января в 17:13
Происшествия

Спасатели ликвидировали крупный пожар в ресторане в Самаре

Пожар в ресторане «Золотая пагода» в Самаре был ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
RT на русском вчера в 17:55
Происшествия

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
РБК 01:14
Футбол

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед»

В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на «Знфилде» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
ГЛАС.RU 01:42
Политика

Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Дни.ру вчера в 07:11
Общество

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

RT на русском вчера в 20:05
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Lenta.ru вчера в 23:32
Происшествия

Россиянин упал с пятого этажа вместе с трехлетней дочерью

В селе Засечное (Пензенская область) 30-летний мужчина вместе с трехлетней дочерью выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома.
Lenta.ru 06:54
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Российская газета 07:53
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Lenta.ru вчера в 06:42
Политика

Украинское авиастроение попало в ловушку из-за санкций

Сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты полностью зависели от поставок комплектующих из России.
Новостной фронт вчера в 21:42
Кино

Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в «Симпсонах»

Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилона, передает Variety.
Газета.Ru 05:06
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