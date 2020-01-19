Происшествия
РИА НовостиВ Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
В Запорожье таксист заставил умыться зеленкой пассажира после того, как тот отказался платить за проезд, сообщает местный портал "Суббота".
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Футбол
Подольски может стать одноклубником Кудряшова
Сообщается, что экс-игрок "Галатасарая" близок к переходу в "Антальяспор", за который выступает российский защитник Федор Кудряшов.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Общество
Пользователи WhatsApp сообщили о сбое
Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России.
Политика
Медведев призвал со спокойствием относиться к отставке правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал спокойно относиться к отставке правительства в полном составе.
Политика
Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
Вопрос ввода в Ливию международных сил должен быть решён консенсусом, только СБ ООН уполномочен на решения, обязательные для всех сторон, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
Армия и оружие
Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Политика
В Берлине начала работу конференция по Ливии
В Берлине начала работу международная конференция по ливийскому урегулированию. Об этом информирует РИА Новости.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
Общество
Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Космос
Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь
Шоу-бизнес
44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
Голливудская актриса Милла Йовович совсем скоро станет мамой в третий раз.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону
Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой француза Мартена Фуркада.
Политика
Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
Космос
SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
Происшествия
Спасатели ликвидировали крупный пожар в ресторане в Самаре
Пожар в ресторане «Золотая пагода» в Самаре был ликвидирован на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Происшествия
В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину
В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
Футбол
Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед»
В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на «Знфилде» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Политика
Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России
СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Происшествия
Россиянин упал с пятого этажа вместе с трехлетней дочерью
В селе Засечное (Пензенская область) 30-летний мужчина вместе с трехлетней дочерью выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Политика
Украинское авиастроение попало в ловушку из-за санкций
Сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты полностью зависели от поставок комплектующих из России.
Кино
Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в «Симпсонах»
Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилона, передает Variety.