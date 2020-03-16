Коронавирус
Lenta.ruВ Zara задумались о закрытии магазинов в России из-за коронавируса
Бренды одежды потребовали у владельцев российских торговых центров снижения арендной платы из-за падения посещаемости во время эпидемии коронавируса. Помимо этого, популярный масс-маркетовый производитель Zara задумался о закрытии магазинов на территории России.
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с чего всё началось
Магазины одежды могут временно закрыться В России fashion-ритейлеры стали первыми жертвами коронавируса среди розничных компаний. Помимо недоставки новых коллекций из Китая, где фабрики закрыты из-за пандемии, заметно упала посещаемость торгцентров.Коммерсантъвчера в 18:15
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Политика
Россия закрыла границу с Белоруссией
Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
Общество
СМИ узнали о планах продлить досрочное голосование по Конституции
Продолжительность досрочного голосования по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией
Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Общество
«Газпром» остановил «Силу Сибири»
Общество
Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения
При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Здоровье
Волгоградские больницы вводят ограничения из-за коронавируса
С 13 марта в сфере здравоохранения вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, в том числе лекций и конференций, а также посещение больных родственниками.
Армия и оружие
National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой
Журнал The National Interest посвятил материал российскому истребителю Су-35.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Здоровье
Опасные при коронавирусе препараты назвали в Минздраве Франции
В социальных сетях министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о неких рекомендациях по лечению COVID-19.
Политика
Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса
«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Политика
Путин назвал плюсы и минусы санкций
О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна
Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Общество
Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги
Политика
Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей
Общество
Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
Общество
В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом
В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом, всего случаев заболевания 66.
Политика
Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной
Руководители Республики Крым обратились к федеральным органам власти с просьбой закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной на севере полуострова из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
КубГТУ переводит студентов на дистанционное обучение
Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) в условиях предупреждения коронавирусной инфекции с 17 марта перейдет на дистанционное обучение студентов.
Футбол
Генеральный директор «Уфы»: «Знаем, что делать в случае приостановления чемпионата России»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что необходимо дождаться решения по итогам заседания лиги, прежде чем говорить о плане действий в случае приостановления чемпионата.
Технологии
Публичную кадастровую карту обновил Росреестр
С 16 марта Федеральная кадастровая палата (ФКП) совместно с Росреестром запустит в России обновленный сервис «Публичная кадастровая карта».
Космос