Магазины одежды могут временно закрыться В России fashion-ритейлеры стали первыми жертвами коронавируса среди розничных компаний. Помимо недоставки новых коллекций из Китая, где фабрики закрыты из-за пандемии, заметно упала посещаемость торгцентров.

с чего всё началось

Бренды одежды потребовали у владельцев российских торговых центров снижения арендной платы из-за падения посещаемости во время эпидемии коронавируса. Помимо этого, популярный масс-маркетовый производитель Zara задумался о закрытии магазинов на территории России.

В Zara задумались о закрытии магазинов в России из-за коронавируса

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