Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Zara задумались о закрытии магазинов в России из-за коронавируса

Бренды одежды потребовали у владельцев российских торговых центров снижения арендной платы из-за падения посещаемости во время эпидемии коронавируса. Помимо этого, популярный масс-маркетовый производитель Zara задумался о закрытии магазинов на территории России.
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с чего всё началось

Покупателям не до моды

Магазины одежды могут временно закрыться В России fashion-ритейлеры стали первыми жертвами коронавируса среди розничных компаний. Помимо недоставки новых коллекций из Китая, где фабрики закрыты из-за пандемии, заметно упала посещаемость торгцентров.
Коммерсантъвчера в 18:15

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Zara закроют все магазины в России из-за коронавируса

URA.Ru06:25

В Zara задумались о закрытии магазинов в России из-за коронавируса

Lenta.ru05:47

СМИ: в России могут временно закрыть крупные магазины одежды и парфюмерии

Говорит Москва04:59

Скидка на коронавирус. Продавцы одежды просят льгот у арендодателей и обещают закрыться

Фонтанка.Ру05:38

Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России

Газета.Ru04:49

Владелец бренда Zara не исключил временного закрытия магазинов в России

РБК03:51

Покупателям не до моды

Коммерсантъвчера в 18:15
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Россия закрыла границу с Белоруссией для перемещения людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
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Продолжительность досрочного голосования по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 01:42
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Лукашенко прокомментировал закрытие границы Россией

Президент Александр Лукашенко прокомментировал информацию о закрытии государственной границы РФ в направлении Белоруссии.
Smolnarod.ru 05:39
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США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Общество

«Газпром» остановил «Силу Сибири»

Lenta.ru 06:40
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Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения

При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Взгляд-инфо 02:52
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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
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Волгоградские больницы вводят ограничения из-за коронавируса

С 13 марта в сфере здравоохранения вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, в том числе лекций и конференций, а также посещение больных родственниками.
Волгоградская правда 02:01
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National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой

Журнал The National Interest посвятил материал российскому истребителю Су-35.
Российская газета вчера в 06:06
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Здоровье

Опасные при коронавирусе препараты назвали в Минздраве Франции

В социальных сетях министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о неких рекомендациях по лечению COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 02:14
Политика

Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Lenta.ru 06:27
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Политика

Путин назвал плюсы и минусы санкций

О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
Российская газета 03:45
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В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом

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Симоньян призналась, что даже не знала, «как об этом сообщить без взрыва хохота».
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Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
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Клип Little Big для Евровидения набрал 5 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты представят Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году, набрал более 5 млн просмотров на YouTube.
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Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
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Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги

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Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
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Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 06:35
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В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом

В России выздоровел каждый десятый заболевший коронавирусом, всего случаев заболевания 66.
Радио Маяк 06:12
Армия и оружие

Гитлер приступил к созданию вермахта 85 лет назад

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Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной

Руководители Республики Крым обратились к федеральным органам власти с просьбой закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной на севере полуострова из-за угрозы распространения коронавируса.
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КубГТУ переводит студентов на дистанционное обучение

Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) в условиях предупреждения коронавирусной инфекции с 17 марта перейдет на дистанционное обучение студентов.
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Генеральный директор «Уфы»: «Знаем, что делать в случае приостановления чемпионата России»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что необходимо дождаться решения по итогам заседания лиги, прежде чем говорить о плане действий в случае приостановления чемпионата.
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Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

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Публичную кадастровую карту обновил Росреестр

С 16 марта Федеральная кадастровая палата (ФКП) совместно с Росреестром запустит в России обновленный сервис «Публичная кадастровая карта».
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Впервые обнаружена экзопланета за пределами плоскости диска галактики

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