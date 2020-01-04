Армия и оружие
Телеканал 360°СМИ сообщили о новых взрывах у посольства США в Багдаде
В районе американского посольства в центре Багдада вновь произошел взрыв, сообщил телеканал Al Arabiya. Посольство подверглось обстрелу второй день подряд. В районе дипмиссии разорвались по меньшей мере три минометных снаряда, рассказали Reuters источники в полиции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:01, Ашберн
Кино
Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму
Армия и оружие
Эрдоган отправил турецких военных в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
Политика
Китайская делегация приедет в Вашингтон для заключения торговой сделки
Как ранее передавал NEWS.ru, Трамп написал, что первая фаза торговой сделки США и Китая будет подписана 15 января.
Политика
Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы
Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Космос
SpaceX запустит еще 60 спутников системы Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками группировки Starlink со стартовой площадки компании SpaceX на мысе Канаверал назначен на 6 января.
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов впервые в карьере стал победителем общего зачета многодневной гонки "Тур де Ски".
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Армия и оружие
В Тегеране усомнились в возможности США ударить по 52 объектам в Иране
У США вряд ли хватит смелости вступить в вооруженный конфликт с Ираном, заявил командующий иранскими вооруженными силами Абдулрахим Мусави, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, если американские граждане или имущество подвергнутся атаке.
Футбол
Испанские СМИ: Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Эспаньол»
Испанский футбольный клуб «Эспаньол» заинтересован в приобретении нападающего московского «Локомотива» и сборной России Фёдора Смолова.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Футбол
Фанаты «Мальме» уронили статую Ибрагимовича
Как сообщает Aftonbladet, неизвестные подпилили ноги, в результате чего фигура упала на ограждение. Рядом была размещена надпись «Уберите».
Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Политика
В Киеве отменили выступление Хакамады
Выступление российского общественного деятеля Ирины Хакамады в рамках бизнес-форума DreamBIG отменили в столице Украины.
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Общество
В Австралии выделят около $1,4 млрд на восстановление после пожаров
Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон сообщил, что в течение следующих двух лет власти страны выделят не менее 2 млрд австралийских долларов (около $1,4 млрд) на восстановление Австралии после лесных пожаров.
Гаджеты
Samsung представила линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Южнокорейский гигант Samsung представил новую линейку изогнутых мониторов под названием Odyssey.
Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.
Футбол
«Барселона» и «Милан» могут обменяться защитниками
Гаджеты
Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон
Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
Здоровье
В Китае произошла вспышка неизвестной пневмонии
В КНР зарегистрирована вспышка неизвестной формы пневмонии.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасных блюдах в ресторане
Роспотребнадзор сообщил, что самыми опасными ресторанными блюдами из-за возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, пирожные и торты с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса и студень.
Армия и оружие
Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого
Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лёд
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лёд на острове Русский во Владивостоке.