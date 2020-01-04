В районе американского посольства в центре Багдада вновь произошел взрыв, сообщил телеканал Al Arabiya. Посольство подверглось обстрелу второй день подряд. В районе дипмиссии разорвались по меньшей мере три минометных снаряда, рассказали Reuters источники в полиции.

СМИ сообщили о новых взрывах у посольства США в Багдаде

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