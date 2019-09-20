Футбол
Lenta.ruВ «Зените» оценили решение РФС оставить Кокорина без футбола
Отмечается, что решение направлено против злоупотребления клубами своими правами. 17 сентября Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вышли на свободу, проведя в колонии более двух месяцев. В этот же день Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом».
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
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