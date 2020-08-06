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В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе

В петербургском «Зените» прокомментировали информацию о том, что в команде случилась вспышка коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Sport24.ru

«Зенит» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде

Пресс-служба «Зенита» выступила с опровержением появившейся информации о том, что в петербургской команде случилась вспышка коронавируса.
Sport24.ru07:45
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В «Зените» опровергли слухи о вспышке коронавируса в клубе

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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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