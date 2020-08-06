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В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе

В петербургском «Зените» прокомментировали информацию о том, что в команде случилась вспышка коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Sport24.ru

«Зенит» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде

Пресс-служба «Зенита» выступила с опровержением появившейся информации о том, что в петербургской команде случилась вспышка коронавируса.
Sport24.ru07:45
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В «Зените» опровергли слухи о вспышке коронавируса в клубе

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В «Зените» прокомментировали информацию о коронавирусе в команде

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«Проверяйте источники». Игрок «Зенита» Терентьев опроверг информацию о заболевании коронавирусом

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В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса

Metaratings08:06

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму
REGNUM06:32
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Нурмагомедов поддержал потребовавшего титульный бой Магомедшарипова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов поддержал соотечественника Забита Магомедшарипова, который обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и потребовал титульный поединок.
Lenta.ru14:37
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