В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе
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В петербургском «Зените» прокомментировали информацию о том, что в команде случилась вспышка коронавируса.В источнике
С чего всё началось
«Зенит» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде
Пресс-служба «Зенита» выступила с опровержением появившейся информации о том, что в петербургской команде случилась вспышка коронавируса.
Sport24.ru07:45
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