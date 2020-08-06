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В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе

В петербургском «Зените» прокомментировали информацию о том, что в команде случилась вспышка коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Sport24.ru

«Зенит» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде

Ранее футбольный комментатор Алексей Андронов намекнул на вспышку коронавируса в «Зените», которому уже завтра, 7 августа, предстоит игра за Суперкубок России против «Локомотива» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Sport24.ru07:45
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Спорт-Экспресс

«Зенит» отправился в Москву на матч Суперкубка России

Спорт-Экспресс09:39
РИА Новости

В «Зените» зафиксирован сомнительный тест на коронавирус

РИА Новости08:13
Sport24.ru

Жирков отправился с «Зенитом» на матч Суперкубка России с «Локомотивом»

Sport24.ru09:40
Sport.ru

В «Зените» опровергли слухи о вспышке коронавируса в клубе

Sport.ru08:14
Чемпионат

Юрий Жирков вылетел с «Зенитом» в Москву. Сообщалось, что он мог заразиться коронавирусом

Чемпионат09:37
Sports.ru

«Зенит» опроверг информацию Sport24 о сомнительных тестах Жиркова и Терентьева

Sports.ru08:24
Metaratings

Футболисты «Локомотива» сдали отрицательные тесты на COVID-19 перед матчем с «Зенитом»

Metaratings09:15

Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»

Специалист рассказал, что в его психологическом состоянии в кризисные времена «Ростова», когда клуб был в подвешенном состоянии и полной неизвестности из-за вспышки коронавируса, было буквально всё: любовь, ненависть, безразличие и даже желание покинуть Россию навсегда.
CT news09:41
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В Турции отмечен рост заражений коронавирусом

Глава минздрава республики Фахреттин Коджа написал у себя в Twitter, что "впервые за долгое время" - очевидно, после открытия границ для иностранных туристов из ряда стран - зафиксировано "серьезное увеличение числа пациентов" с COVID-19.
Российская газетавчера в 03:30
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Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители столицы региона обращаются к нему с просьбами остановить акции протеста в поддержку прежнего губернатора Сергея Фургала и навести в городе порядок.
РБК07:53
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Адвокат Ефремова в зале суда кричал на защитницу потерпевших

Эльман Пашаев, который в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова представляет интересы актёра, устроил скандал во время судебного заседания и перешёл на крик, когда помощница адвоката родственников погибшего взяла слово.
News.ru08:35
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Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новостивчера в 12:10
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Финляндия вновь ограничит туристические поездки с рядом стран

Хельсинки, 6 августа 2020, 15:33 — REGNUM Правительство Финляндии вновь приняло решение ввести ограничения на въезд в стране для граждан Нидерландов, Бельгии и Андорры в связи с неблагоприятной эпидобстановки по коронавирусу.
REGNUM08:33