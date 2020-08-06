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В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе

В петербургском «Зените» прокомментировали информацию о том, что в команде случилась вспышка коронавируса.В источнике
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Sport.ru

В «Локомотиве» не выявили случаев заражения коронавирусом перед матчем с «Зенитом»

Sport.ru10:44
Матч ТВ

В «Локомотиве» не выявлено случаев коронавируса

Матч ТВ10:33
Чемпионат

Юрий Жирков вылетел с «Зенитом» в Москву. Сообщалось, что он мог заразиться коронавирусом

Чемпионат09:37
Sports.ru

Мещеряков о тестах на коронавирус в «Локо»: «Все нормально. Мне бы доложили, если бы что-то было не так»

Sports.ru10:12
Спорт-Экспресс

«Зенит» отправился в Москву на матч Суперкубка России

Спорт-Экспресс09:39
Sport24.ru

Жирков отправился с «Зенитом» на матч Суперкубка России с «Локомотивом»

Sport24.ru09:40
Metaratings

Футболисты «Локомотива» сдали отрицательные тесты на COVID-19 перед матчем с «Зенитом»

Metaratings09:15

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Захарова рассказала о рассылке Госдепом SMS с предложением для россиян

Госдепартамент начал рассылать россиянам SMS-сообщения с предложением выплатить до $10 млн за информацию о российском вмешательстве в выборы в США, рассказала представитель российского МИД Мария Захарова.
Интерфакс08:36
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Коронавирусная простуда обеспечивает иммунитет от Covid-19

В работе ученых из Института иммунологии (Калифорния, США) было показано, что Т-клетки памяти, распознававшие простуду коронавирусной этиологии, также распознают некоторые перекрестные части вируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19.
Лечащий Врач04:10
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Угрозы США помогли «Северному потоку-2»

До угроз США ввести ограничения, которые могут коснуться европейских компаний, помогающих завершить газопровод, многие в рядах немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) критиковали «Северный поток-2» и тесное сотрудничество Германии с Россией.
Lenta.ru09:23

Орбакайте удивилась слухам о невозможности выступать в «Современнике»

Кристина Орбакайте, певица и актриса, опровергла слухи о том, что она не сможет больше выступать на сцене Московского театра "Современник" из-за невозможности покинуть Соединенные Штаты.
Народные новости06:04
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Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.
Деловое.ТВвчера в 08:33
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Владелец Rhosus после ЧП в Бейруте обратился в консульство РФ на Кипре

Российский бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин, у которого, по данным СМИ, конфисковали сухогруз Rhosus и взорвавшийся в ливанской столице груз селитры, накануне обратился к консульство РФ на Кипре.
РЕН ТВ04:44
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Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
РИА Новости08:00

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета03:51
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