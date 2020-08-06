Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе

В петербургском «Зените» прокомментировали информацию о том, что в команде случилась вспышка коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Sport24.ru

«Зенит» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде

Ранее футбольный комментатор Алексей Андронов намекнул на вспышку коронавируса в «Зените», которому уже завтра, 7 августа, предстоит игра за Суперкубок России против «Локомотива» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Sport24.ru07:45
Подробнее о событии
Sport.ru

В «Локомотиве» не выявили случаев заражения коронавирусом перед матчем с «Зенитом»

Sport.ru10:44
Спорт-Экспресс

«Проверяйте источники». Игрок «Зенита» Терентьев опроверг информацию о заболевании коронавирусом

Спорт-Экспресс09:34
Sport24.ru

Жирков отправился с «Зенитом» на матч Суперкубка России с «Локомотивом»

Sport24.ru09:40
Матч ТВ

В «Локомотиве» не выявлено случаев коронавируса

Матч ТВ10:33
Sports.ru

Мещеряков о тестах на коронавирус в «Локо»: «Все нормально. Мне бы доложили, если бы что-то было не так»

Sports.ru10:12
Чемпионат

Юрий Жирков вылетел с «Зенитом» в Москву. Сообщалось, что он мог заразиться коронавирусом

Чемпионат09:37
Metaratings

Футболисты «Локомотива» сдали отрицательные тесты на COVID-19 перед матчем с «Зенитом»

Metaratings09:15

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
29