В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе
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«Зенит» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде
Ранее футбольный комментатор Алексей Андронов намекнул на вспышку коронавируса в «Зените», которому уже завтра, 7 августа, предстоит игра за Суперкубок России против «Локомотива» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Sport24.ru07:45
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