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В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе

В петербургском «Зените» прокомментировали информацию о том, что в команде случилась вспышка коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Sport24.ru

«Зенит» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде

Пресс-служба «Зенита» выступила с опровержением появившейся информации о том, что в петербургской команде случилась вспышка коронавируса.
Sport24.ru07:45
Подробнее о событии
Sport.ru

В «Зените» опровергли слухи о вспышке коронавируса в клубе

Sport.ru08:14
РИА Новости

В «Зените» прокомментировали информацию о коронавирусе в команде

РИА Новости08:13
Sports.ru

Терентьев выложил отрицательный тест на коронавирус: «Фабрика фэйков»

Sports.ru09:15
Sport24.ru

Жирков отправился с «Зенитом» на матч Суперкубка России с «Локомотивом»

Sport24.ru09:40
Спорт-Экспресс

«Проверяйте источники». Игрок «Зенита» Терентьев опроверг информацию о заболевании коронавирусом

Спорт-Экспресс09:34
Чемпионат

«Проверяйте источники». Защитник «Зенита» Терентьев доказал, что не заражён коронавирусом

Чемпионат09:04
Metaratings

В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса

Metaratings08:06

В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка

Пятнадцатилетняя девочка скончалась в Среднеуральском монастыре, который удерживает лишенный сана схимонах Сергий, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка
РИА Новости13:45
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Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета03:51
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Магомедшарипов потребовал у UFC бой против чемпиона

Российский боец смешанного стиля (UFC) Забит Магомедшарипов обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), потребовав титульного поединка с действующим обладателем пояса Александром Волкановски из Австралии.
Lenta.ru10:36
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