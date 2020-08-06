В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе
Смотрите также
В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка
Лукашенко не выдаст задержанных россиян, пока Киев не докажет их вину
Россияне старше 40 лет с 11 августа получат отгул на диспансеризацию
Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа
Правительство РФ направит 11,8 млрд рублей семьям для выплаты ипотеки
Ефремов на заседании суда с трудом узнал себя на видео после ДТП
Власти Германии ответили на обращение соперницы Лукашенко к Меркель
В Китае умер заболевший чумой мужчина, 35 человек изолированы
Google выпустит смартфон Pixel с гибким дисплеем в 2021 году
Звезда «Уральских пельменей» вернется на завод из-за безденежья
Instagram запустил конкурента TikTok
«Аэрофлот» отменил ряд международных рейсов в августе
Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину
Оксана Самойлова и Джиган отправились на отдых вместе с детьми
Honda запатентовала в России бюджетный седан City
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»
Лукашенко заявил, что стал бы воевать за Крым
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Россияне старше 40 лет с 11 августа получат отгул на диспансеризацию
Минздрав предложил изменить состав автомобильной аптечки
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Полиция Кипра опросила бизнесмена Гречушкина после взрыва в Ливане
В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Ефремов на заседании суда с трудом узнал себя на видео после ДТП
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года
Россиянам в SMS предложили вознаграждение в $10 млн от Госдепа США
В петербургском «Зените» прокомментировали информацию о том, что в команде случилась вспышка коронавируса.В источнике
С чего всё началось
«Зенит» опроверг информацию о вспышке коронавируса в команде
Пресс-служба «Зенита» выступила с опровержением появившейся информации о том, что в петербургской команде случилась вспышка коронавируса.
Sport24.ru07:45
Подробнее о событии