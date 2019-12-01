Футбол

Lenta.ruLenta.ruВ «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласился с мнением, что его клуб находится на «темной стороне силы». Слова специалиста приводит «Фонтанка». Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.
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Сергей Семак: Мы не империя зла, но и нимба у меня нет

Фонтанка.Ру07:22

Семак о «Зените» как империи зла: «Не согласен с этим. И нимба у меня нет»

Sports.ru09:21

В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

Lenta.ru09:09

Семак: «Зенит» не является корпорацией зла

МР7.ру08:11
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Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Футбол

Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

Gazeta.SPb 06:02
Политика

Вучич пригласил Путина вновь посетить Сербию

Президент Сербии Александр Вучич пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Сербию с официальным визитом в ближайшее время.
Rambler News Service 06:46
Политика

Германия вышлет двух российских дипломатов

1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Lenta.ru 09:15
Политика

В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Известия 08:37
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости 08:06
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Политика

В НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу альянсу представляют действия России и международный терроризм.
Lenta.ru 09:23
Религия

4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

МТВ онлайн вчера в 22:52
Футбол

«Фратрия» назвала беспределом задержание фанатов «Спартака» в Санкт-Петербурге

Фанатское объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" выступила с заявлением о задержании болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:1).
Чемпионат 08:48
Космос

ESA проведет миссию HERA по отклонению астероидов

Что происходит 02 декабря в 12:10
Общество

ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
РБК 07:35
Политика

Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
ТАСС 06:18
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Политика

Украина продлила действие пошлин на товары из России

Правительство Украины продлило действие специальных пошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года.
Страна Советов on-line 08:57
Шоу-бизнес

Иван Ургант пошутил над фото Надежды Бабкиной с кузбассовцем

Ведущий программы «Вечерний Ургант» предложил телезрителям обсудить фотографию, которую ему прислала Надежда Бабкина.
Газета Кемерова 00:07
Общество

Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову

Ведомости 08:53
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания 09:06
Политика

Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИДа

28 ноября заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию.
Известия 07:56
Футбол

Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Динамо»

Игроки и тренерский штаб петербургского «Зенита» продолжают подготовку к матчу 19-го тура РПЛ против московского «Динамо».
Peterburg2.ru 07:12
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания 02 декабря в 04:48
Политика

В России разработают проект газопровода в Китай через Монголию

Российская газета 05:12
Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Футбол

Роналду: «Моё соперничество с Месси только начинается»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос по поводу своего соперничества с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Евро-футбол.ру 07:18
Транспорт

Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
РИА Новости 06:06
Авто

Euro NCAP проверила на безопасность 12 новинок автопрома

Опубликованы оценки для новой Skoda Octavia: четвертое поколение бестселлера Skoda достигло максимальной безопасности, получив пять звезд по результатам независимой европейской программе оценки новых автомобилей (Euro NCAP).
32CARS.ru 04:10
Политика

СБУ задержала члена севастопольского отделения «Единой России»

Крым 24 вчера в 12:50
Авто

С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей

Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Tvoe-avto.com вчера в 03:24
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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