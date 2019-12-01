Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не согласился с мнением, что его клуб находится на «темной стороне силы». Слова специалиста приводит «Фонтанка». Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.

В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

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