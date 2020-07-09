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ИзвестияИзвестияГендиректор «Зенита» заявил о необходимости «затянуть пояса»

В ближайшее время петербургскому футбольному клубу «Зенит» придется «затянуть пояса» из-за изменения финансовой ситуации в команде, рассказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.
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Медведев: «Зениту» придётся затянуть пояса

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Медведев рассказал, как изменится бюджет «Зенита»

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Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
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Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
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226 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 226 человек.
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Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете

Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
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Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
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Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

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Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз

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В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Японские ученые причиной депрессии назвали вирус

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Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
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Общество

Продлен период выплаты пособий по безработице в повышенном размере

В России продлен срок выплаты повышенных пособий по безработице. Эти меры поддержки безработных продлены до августа.
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В РПЦ заявили о недопустимости изображения Христа чернокожим

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Примотанное к дереву скотчем тело мужчины нашли в Тульской области

В лесу в Тульской области обнаружили труп 32-летнего мужчины, который был примотан скотчем к дереву.
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МИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций

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Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
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