В ближайшее время петербургскому футбольному клубу «Зенит» придется «затянуть пояса» из-за изменения финансовой ситуации в команде, рассказал гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Транспорт В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что эксперимент по снижению стоимости поездок будет проведён на Таганско-Краснопресненской линии метро осенью. 273

Технологии Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка. 111

Происшествия Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей. 33

Политика Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются. 40

Общество Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству. 1,1K

Шоу-бизнес Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина. 90

Футбол «Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак» «Уфа» попрощалась с генеральный директором Шамилем Газизовым, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».

Энергетика Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal. 100

Футбол «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 274

Наука Японские ученые причиной депрессии назвали вирус По словам профессора Кадзухиро Кондо, в процессе всей жизни в организмах людей могут жить различные типы вируса герпеса, именно шестой его тип может вызывать депрессию. 23

Политика МИД заявил о праве принять меры против Лондона из-за санкций Москва оставляет за собой право на введение адекватных ответных мер после решения Лондона о введении санкций в отношении ряда российских граждан. 9