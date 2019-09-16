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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался о травме нападающего команды Сердара Азмуна в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Лионом».

В «Зените» прокомментировали травму Азмуна в матче с «Лионом»

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