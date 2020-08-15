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ТАСС
ТАСС

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Учетная ставка по зимбабвийскому доллару в настоящее время составляет 35,53% годовых по сравнению с 31,7% в июне текущего года. Центробанк Зимбабве на текущей неделе установил обменный курс национальной валюты в соотношении $1 - 82,56 зимбабвийских долларов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Уровень инфляции в Зимбабве достиг в минувшем июле 837,53% в годовом исчислении. Об этом сообщило в субботу Национальное статистическое бюро Зимбабве. В июле прошлого года этот показатель составлял 737,3%, указали в статистическом бюро.
ТАССвчера в 08:15
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BFM.ru

В Зимбабве уровень инфляции превысил 800%

BFM.ru22:26
ГЛАС.RU

Инфляция в Зимбабве перевалила за отметку в 800% годовых

ГЛАС.RUвчера в 11:52
News.ru

Уровень инфляции в Зимбабве превысил 800% годовых

News.ruвчера в 08:31
Деловое.ТВ

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Деловое.ТВвчера в 10:11
Московский Комсомолец

В Зимбабве инфляция оказалась выше 800 процентов годовых

Московский Комсомолецвчера в 08:49
ИА Красная Весна

Уровень инфляции в Зимбабве составил более 800% годовых

ИА Красная Веснавчера в 10:19
ТАСС

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

ТАССвчера в 08:15

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По информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры, — заявил специалист.
Эксперт рассказал, как «умные» телевизоры могут следить за людьми
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Общественная служба новостей14 августа в 14:26
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