В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Учетная ставка по зимбабвийскому доллару в настоящее время составляет 35,53% годовых по сравнению с 31,7% в июне текущего года. Центробанк Зимбабве на текущей неделе установил обменный курс национальной валюты в соотношении $1 - 82,56 зимбабвийских долларов.