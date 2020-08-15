В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых
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Учетная ставка по зимбабвийскому доллару в настоящее время составляет 35,53% годовых по сравнению с 31,7% в июне текущего года. Центробанк Зимбабве на текущей неделе установил обменный курс национальной валюты в соотношении $1 - 82,56 зимбабвийских долларов.В источнике
С чего всё началось
В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых
Уровень инфляции в Зимбабве достиг в минувшем июле 837,53% в годовом исчислении. Об этом сообщило в субботу Национальное статистическое бюро Зимбабве. В июле прошлого года этот показатель составлял 737,3%, указали в статистическом бюро.
ТАССвчера в 08:15
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