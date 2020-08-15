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ТАСС
ТАСС

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Учетная ставка по зимбабвийскому доллару в настоящее время составляет 35,53% годовых по сравнению с 31,7% в июне текущего года. Центробанк Зимбабве на текущей неделе установил обменный курс национальной валюты в соотношении $1 - 82,56 зимбабвийских долларов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Уровень инфляции в Зимбабве достиг в минувшем июле 837,53% в годовом исчислении. Об этом сообщило в субботу Национальное статистическое бюро Зимбабве. В июле прошлого года этот показатель составлял 737,3%, указали в статистическом бюро.
ТАССвчера в 08:15
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Деловое.ТВ

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Деловое.ТВвчера в 10:11
ГЛАС.RU

Инфляция в Зимбабве перевалила за отметку в 800% годовых

ГЛАС.RUвчера в 11:52
ИА Красная Весна

Уровень инфляции в Зимбабве составил более 800% годовых

ИА Красная Веснавчера в 10:19
BFM.ru

В Зимбабве уровень инфляции превысил 800%

BFM.ru22:26
Московский Комсомолец

В Зимбабве инфляция оказалась выше 800 процентов годовых

Московский Комсомолецвчера в 08:49
News.ru

Уровень инфляции в Зимбабве превысил 800% годовых

News.ruвчера в 08:31
ТАСС

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

ТАССвчера в 08:15

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru13 августа в 07:13
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБКвчера в 15:21
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Лукашенко объявил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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Трамп заявил о намерении рассмотреть возможность помилования Сноудена

Бедминстер, 16 августа 2020, 03:39 — REGNUM Заявление о намерении серьёзно изучить возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена сделал президент США Дональд Трамп 16 августа в ходе пресс-конференции в Бедминстере в американском штате Нью-Джерси.
REGNUM20:39
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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Гинцбург назвал сроки поступления вакцины в гражданский оборот

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.
RT на русском02:09
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Еще 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Ещё 1045 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 197 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:15
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