Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Уровень инфляции в Зимбабве достиг в минувшем июле 837,53% в годовом исчислении. Об этом сообщило в субботу Национальное статистическое бюро Зимбабве. В июле прошлого года этот показатель составлял 737,3%, указали в статистическом бюро.В источнике
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Инфляция в Зимбабве перешагнула 800 процентов годовых

Экономика сегоднявчера в 16:07
ГЛАС.RU

Инфляция в Зимбабве перевалила за отметку в 800% годовых

ГЛАС.RUвчера в 11:52
ТАСС

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

ТАССвчера в 08:15
Деловое.ТВ

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Деловое.ТВвчера в 10:11
Московский Комсомолец

В Зимбабве инфляция оказалась выше 800 процентов годовых

Московский Комсомолецвчера в 08:49
News.ru

Уровень инфляции в Зимбабве превысил 800% годовых

News.ruвчера в 08:31
ИА Красная Весна

Уровень инфляции в Зимбабве составил более 800% годовых

ИА Красная Веснавчера в 10:19

BadComedian выпустил обзор на фильм «Союз Спасения», снятый Первым каналом

Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбеков, серьезное искажение исторических фактов (например, фильм сообщает, что император Николай I за 30-летие не казнил никого, кроме декабристов), кинематографические огрехи, а также пропагандистскую (по мнению блогера) составляющую.
Афиша Dailyвчера в 04:53
1

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
3K

Были протестированы возможности космической связи Starlink

Тесты на скорость закачки показали результаты от 5 Мбит до 18МБит / с. Те же тесты, проведенные за минувшие 2недели, показали задержки или частоту от 31 м / с до 94 м / с. Отмечается, что это не всестороннее исследование скорости и задержки Starlink, поэтому пока неизвестно, чего ожидать пользователям после полного развертывание спутников и коммерциализации услуги.
Evo-rus.comвчера в 15:23
36

В МВД раскрыли схему вывода миллиардов рублей из России за границу

«Сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Юго-Западного административного округа столицы, ГСУ ГУ МВД России по Москве и представителями Управления ФСБ России по Москве и Московской области пресечен канал вывода денежных средств за рубеж», — цитирует пресс-служба ведомства официального представителя МВД России Ирину Волк.
Парламентская газетавчера в 11:49
299

США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»

США отправят на встречу с представителями России в Вену для обсуждения вопросов стратегической стабильности одну из самых высокопоставленных делегаций за всю историю, пообещал спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.
Газета.Ru14 августа в 13:22
192