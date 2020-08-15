В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых
Смотрите также
Зеленский назвал неприемлемым решение Минска выдать задержанных России
Лукашенко поручил не допустить акции «живой цепи» от Киева до Вильнюса
Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти
В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
Загитова подала документы для поступления в РАНХиГС
США направят на переговоры с Россией «высокопоставленную делегацию»
В США предложили защищаться от коронавируса с помощью назального спрея
AP опубликовало фото с погибшим во время протестов в Минске
Тело пропавшей в Абхазии петербургской туристки нашли в реке
Ефремов может принять участие в судебном заседании 18 августа
«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России
В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
Певица Валентина Легкоступова скончалась в столичной больнице
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов
Лукашенко назвал забастовки на предприятиях «ножом в спину власти»
Фильм о лидере группы «Король и шут» Горшеневе выйдет в 2022 году
Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности
Объявленный в Белоруссии в розыск Цепкало находится на Украине
Директор завода в Минске признал поражение Лукашенко на выборах
Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей
Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти
Уровень инфляции в Зимбабве достиг в минувшем июле 837,53% в годовом исчислении. Об этом сообщило в субботу Национальное статистическое бюро Зимбабве. В июле прошлого года этот показатель составлял 737,3%, указали в статистическом бюро.В источнике
Подробнее о событии