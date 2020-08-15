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ТАСС
ТАСС

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Уровень инфляции в Зимбабве достиг в минувшем июле 837,53% в годовом исчислении. Об этом сообщило в субботу Национальное статистическое бюро Зимбабве. В июле прошлого года этот показатель составлял 737,3%, указали в статистическом бюро.В источнике
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Экономика сегодня

Инфляция в Зимбабве перешагнула 800 процентов годовых

Экономика сегодня16:07
ГЛАС.RU

Инфляция в Зимбабве перевалила за отметку в 800% годовых

ГЛАС.RU11:52
News.ru

Уровень инфляции в Зимбабве превысил 800% годовых

News.ru08:31
Деловое.ТВ

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Деловое.ТВ10:11
Московский Комсомолец

В Зимбабве инфляция оказалась выше 800 процентов годовых

Московский Комсомолец08:49
ИА Красная Весна

Уровень инфляции в Зимбабве составил более 800% годовых

ИА Красная Весна10:19
ТАСС

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

ТАСС08:15

У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:20
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В Сочи полиция нашла размахивавших младенцем на видео родителей

Ранее в Instagram жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина в лесу держит за ногу младенца и размахивает им. РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники полиции установили личности родителей, ими оказались 35-летний уроженец Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода.
РБК15:21
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Лукашенко отказался отделять Россию от Запада

Президент напомнил, как после распада Советского Союза вынашивались планы по формированию Балто-Черноморского региона с участием Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и Белоруссии, который служил бы своего рода санитарным кордоном для отделения России от западных стран.
Российский Диалог15:43
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