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ТАСС
ТАСС

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Уровень инфляции в Зимбабве достиг в минувшем июле 837,53% в годовом исчислении. Об этом сообщило в субботу Национальное статистическое бюро Зимбабве. В июле прошлого года этот показатель составлял 737,3%, указали в статистическом бюро.В источнике
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ТАСС

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

ТАСС08:15
Деловое.ТВ

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Деловое.ТВ10:11
Московский Комсомолец

В Зимбабве инфляция оказалась выше 800 процентов годовых

Московский Комсомолец08:49
News.ru

Уровень инфляции в Зимбабве превысил 800% годовых

News.ru08:31
ИА Красная Весна

Уровень инфляции в Зимбабве составил более 800% годовых

ИА Красная Весна10:19

Губерниев заявил, что восхищается стремлением Загитовой учиться

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал желание российской фигуристки Алины Загитовой поступить в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики.
RT на русском10:01
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Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 19:15
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