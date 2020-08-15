В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Уровень инфляции в Зимбабве достиг в минувшем июле 837,53% в годовом исчислении. Об этом сообщило в субботу Национальное статистическое бюро Зимбабве. В июле прошлого года этот показатель составлял 737,3%, указали в статистическом бюро.