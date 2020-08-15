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ТАСС
ТАСС

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Уровень инфляции в Зимбабве достиг в минувшем июле 837,53% в годовом исчислении. Об этом сообщило в субботу Национальное статистическое бюро Зимбабве. В июле прошлого года этот показатель составлял 737,3%, указали в статистическом бюро.В источнике
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Московский Комсомолец

В Зимбабве инфляция оказалась выше 800 процентов годовых

Московский Комсомолец08:49
ИА Красная Весна

Уровень инфляции в Зимбабве составил более 800% годовых

ИА Красная Весна10:19
Деловое.ТВ

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

Деловое.ТВ10:11
ГЛАС.RU

Инфляция в Зимбабве перевалила за отметку в 800% годовых

ГЛАС.RU11:52
News.ru

Уровень инфляции в Зимбабве превысил 800% годовых

News.ru08:31
ТАСС

В Зимбабве инфляция превысила 800% годовых

ТАСС08:15

У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста
РИА Новости11:20
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Писательница Ницой возмутилась из-за русского языка в украинском кино

Известная на Украине националистка и писательница Лариса Ницой была возмущена тем обстоятельством, что в ее родной стране до сих пор происходят съемки телесериалов и фильмов на русском языке.
ИнфоСМИ11:25
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Представители ВСУ продали ракеты военным Луганской народной республики

Украинские военные предложили силовым структурам Луганской народной республики (ЛНР) приобрести партию оружия, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР 15 августа В пресс-службе НМ ЛНР напомнили, что ранее была проведения спецоперации по закупке ракет противотанкового комплекса украинского производства "Скиф" у представителей Вооруженных сил Украины.
Украина.ру08:54
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новости05:06
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