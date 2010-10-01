Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.

Adidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу

Политика Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе «В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».

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Общество Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина "Как только Галкин набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении, тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты", — цитирует Невзорова Ura.ru.

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