Футбол
Журналистская правдаAdidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу
Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
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Adidas: Сборная России по футболу начнет выступать в новой форме ближе к старту Евро-2020
Агентство Москвавчера в 04:27
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