Футбол

Журналистская правдаЖурналистская правдаAdidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу

Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
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В Раздольненском районе Крыма нашли мертвой пропавшую несколько дней назад девочку.
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Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
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Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
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Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
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В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 вчера в 06:32
Армия и оружие

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Microsoft выпустила обновление Windows 10 November 2019 Update

Microsoft выпускает обновление Windows 10 November 2019 Update (версия 1909).
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Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета.
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Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
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Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров накануне юбилея похоронил мать

Телеведущий Дмитрий Дибров, которому 14 ноября исполнилось 60 лет, накануне юбилея похоронил мать — Татьяну Валентиновну.
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Доверенности являются самыми подделываемыми документами в России, которые регулярно выявляют нотариусы.
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Политика

Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
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Транспорт

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РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

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В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
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В Красноярском крае прекращены поиски пропавших при прорыве дамб

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Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
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