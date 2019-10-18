Политика

Газета.RuГазета.RuВ администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине

Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Белого дома.
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