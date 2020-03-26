Коронавирус

РБКРБКВ администрации и Управделами президента выявили случаи коронавируса

В УДП соблюдаются все необходимые меры предосторожности, которые предписаны Роспотребнадзором, подчеркнула Крылова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
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с чего всё началось

В администрации и Управделами президента выявили случаи коронавируса

По словам второго источника, коронавирус выявили у двоих человек. Еще один случай выявлен и в Управлении делами президента, сказали два собеседника РБК. Пресс-секретарь Управделами Елена Крылова заявила РБК, что ей об этом ничего не известно.
РБКвчера в 16:18

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В администрации и Управделами президента выявили случаи коронавируса

РБКвчера в 16:18

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

Ведомостивчера в 17:51

В управделами президента ответили на вопрос о больных коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:54

РБК: в администрации и управделами президента выявили случаи заражения коронавирусом

URA.Ruвчера в 16:47

СМИ: у нескольких сотрудников Кремля нашли коронавирус

Коммерсантъвчера в 19:28

РБК: у сотрудников администрации и управделами президента заподозрили коронавирус

Дождьвчера в 16:47

У нескольких сотрудников Кремля, по сведениям РБК, нашли коронавирус

Эхо Москвывчера в 22:04
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Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Экономика

Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам

Чтобы удержаться на плаву после обвала рубля и коронавируса, 29 процентов компаний уже изменили кадровую политику — перевели работников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократили штат и порезали зарплаты.
Lenta.ru 01:00
Общество

Строительство нового инфекционного центра началось в Нижнем Новгороде

Министерство обороны приступило к строительству нового инфекционного центра в Нижнем Новгороде.
АиФ Нижний Новгород вчера в 10:57
Политика

В России отреагировали на критику «бесполезной» помощи Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью в итальянской газете La Stampa о том, что большая часть поставленной Россией гуманитарной помощи якобы не поможет Италии в борьбе с коронавирусом.
Известия вчера в 16:16
Общество

У Льва Лещенко диагностировали коронавирус

У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Evo-rus.com вчера в 17:11
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика

Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 01:59
Наука

Названа резко осложняющая коронавирус болезнь

Заболевания сердечно-сосудистой системы почти в 4,5 раза увеличивают смертность от коронавируса.
Piter.tv 01:32
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

РИА Новости 25 марта в 14:12
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Здоровье

В Узбекистане скончался первый пациент с коронавирусом

Первый в республике случай заражения новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции.
Sputnik Узбекистан 01:15
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 13:20
Общество

Магазины в Москве закроют из‑за коронавируса

Магазины с товарами не первой необходимости закроют в Москве на период с 28 марта по 5 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО вчера в 03:59
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Армия и оружие

Военная полиция РФ провела учения по обеспечению карантина дронами

Интерфакс вчера в 23:22
Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Lenta.ru вчера в 19:13
Футбол

СМИ сообщили о согласовании Кокориным контракта с «Локомотивом»

Известия вчера в 20:03
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости вчера в 12:30
Армия и оружие

В Индонезии планируют купить 79 российских БТ-3Ф

Известно, что в апреле прошлого года корпус морской пехоты Индонезии заказал 21 бронетранспортер БТ-3Ф на 67,2 млн долларов, а также партию плавающих танков BMP3 °F на сумму 108 млн долларов, сообщает Defense Studies.
RuNews24.ru 01:56
Политика

Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца

Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 08:41
Экономика

S&P подтвердило суверенный рейтинг РФ на уровне «ВВВ-»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ вчера в 22:56
Общество

У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 01:54
Общество

Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса

Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Ведомости вчера в 14:08
Здоровье

В ВОЗ признали бесполезной в борьбе с коронавирусом самоизоляцию

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилось сообщение о том, что ограничение передвижений и самоизоляция не являются достаточными мерами по защите людей от коронавируса.
Live24 вчера в 03:11
Происшествия

МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 19:33
Происшествия

В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме

В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Российская газета 01:56
Футбол

«Бавария» и Нойер не могут договориться о новом контракте

Нынешнее соглашение Нойера рассчитано до 2021 года. За мюнхенцев голкипер выступает с 2011 года.
Спорт-Экспресс 24 марта в 22:02
Здоровье

Пациент Коммунарки рассказал детали выявления коронавируса

Первые признаки появились 13 марта — появилась ломота в теле и озноб, — рассказал Виталий Миронов РЕН ТВ.
News.ru 01:16
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
ТАСС вчера в 08:54
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