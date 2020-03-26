Коронавирус
РБКВ администрации и Управделами президента выявили случаи коронавируса
В УДП соблюдаются все необходимые меры предосторожности, которые предписаны Роспотребнадзором, подчеркнула Крылова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
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с чего всё началось
По словам второго источника, коронавирус выявили у двоих человек. Еще один случай выявлен и в Управлении делами президента, сказали два собеседника РБК. Пресс-секретарь Управделами Елена Крылова заявила РБК, что ей об этом ничего не известно.РБКвчера в 16:18
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