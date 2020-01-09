Политика
ИнтерфаксВ администрации президента Абхазии заявили о попытке госпереворота
В администрации президента Абхазии назвали попыткой государственного переворота события в Сухуме, в том числе штурм госучреждения сторонниками оппозиции.
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с чего всё началось
Часть участников акции у Администрации президента Абхазии прорвалась через парадные двери внутрь здания, передает корреспондент Sputnik с места событий. Двери здания сломаны, их сняли с петель и унесли, охранникам пока удается сдерживать толпу. На акцию оппозиции собралось около тысячи человек.Sputnik Абхазия05:33
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