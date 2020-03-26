В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника. Один из собеседников РБК сообщил об одном зараженном сотруднике в администрации президента, второй — о двух.