В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника. Один из собеседников РБК сообщил об одном зараженном сотруднике в администрации президента, второй — о двух.В источнике
С чего всё начиналось
В администрации президента после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника. Речь идет как о минимум об одном случае.