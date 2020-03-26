В администрации президента после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника. Речь идет как о минимум об одном случае.

с чего всё началось

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника. Один из собеседников РБК сообщил об одном зараженном сотруднике в администрации президента, второй — о двух.

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