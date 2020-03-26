Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника. Один из собеседников РБК сообщил об одном зараженном сотруднике в администрации президента, второй — о двух.
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с чего всё началось

В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса

В администрации президента после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника. Речь идет как о минимум об одном случае.
РБК16:18

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Кремль ужесточил пропускной режим из-за коронавируса

РБК17:00

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом

Ведомости17:51

В управделами президента ответили на вопрос о больных коронавирусом

РИА Новости19:54

РБК: в администрации и управделами президента выявили случаи заражения коронавирусом

URA.Ru16:47

РБК: у сотрудников администрации и управделами президента заподозрили коронавирус

Дождь16:47

СМИ: у нескольких сотрудников Кремля нашли коронавирус

Коммерсантъ19:28

У сотрудников администрации и управделами президента заподозрили коронавирус

Эхо Москвы19:05
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Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
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Глава Минздрава сообщил о состоянии Льва Лещенко

Состояние здоровья народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который находится в реанимации с воспалением легких, улучшилось.
РБК 17:48
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Кудрин дал прогноз по ВВП России в 2020 году

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«Международные резервы по состоянию на 20 марта составили $551,2 млрд, сократившись за неделю на $29,8 млрд, или на 5,1%», — указывается в заявлении.
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Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель

Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Lenta.ru 16:57
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Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
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Организаторы рассматривают возможность провести «Евровидение» в этом году онлайн, «чтобы поднять дух европейцев в непростые времена» и не оставить без внимания труд музыкантов.
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Китайские СМИ вновь предположили о военном конфликте между РФ и США

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Экономика

Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам

С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Известия 10:40
Общество

Размер штрафа за нарушение карантина может достигать 300 тысяч рублей

Для должностных лиц размер штрафа за нарушение карантина может составить от 50 до 150 тыс. руб.
Газета.Ru 11:42
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Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 03:06
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Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня.
Газета.Ru 19:59
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Землетрясение произошло на востоке Индонезии

Джакарта, 27 марта 2020, 02:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на востоке Индонезии, сообщает индонезийская служба метеорологии и геофизики.
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В Петербурге закроют все, кроме продуктовых магазинов и аптек

Продолжат работать только автозаправки, продуктовые магазины, аптеки и магазины непродовольственных товаров первой необходимости.
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Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Культуромания вчера в 05:28
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Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
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Собчак рассказала о состоянии госпитализированной в Коммунарку матери

Взгляд.ру 05:20
Происшествия

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Тело скончавшегося от коронавируса пациента Тернопольской городской инфекционной больницы просто выдали родственникам в мешке для дальнейшего захоронения, не указав, как правильно это сделать.
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Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян

Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.
Газета.Ru вчера в 12:10
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В ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за вируса

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о запуске рекордной по масштабу программы покупки облигаций на сумму 750 млрд евро.
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Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

Газета.Ru 16:34
Общество

Дом моды Armani начнет пошив медицинских халатов

Armani Group, базирующаяся в Милане, в четверг объявила о своем плане, согласно которому все ее производственные предприятия будут выпускать одноразовые медицинские халаты для медицинских работников, которые находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом, сообщает Reuters.
Российская газета 14:57
Общество

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
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Главного тренера омского «Авангарда» Хартли поместили на карантин

Главный тренер омского ХК "Авангард" Боб Хартли после возвращения из России в Северную Америку попал на карантин.
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Скидки до 8000 рублей в официальном магазине HONOR на AliExpress Tmall

Специальное предложение стартует на странице официального магазина HONOR на платформе AliExpress Tmall 27 марта и продлится до 31 марта.
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Заболевший Лещенко снялся в шоу Малахова

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Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Вести.Ru 06:25
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Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
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