Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.

с чего всё началось

Главы спортивных федераций в России срочно вызваны в администрацию президента РФ из-за возможных санкций Всемирной антидопинговой организации (WADA). В администрации намерены провести круглый стол в связи с возможным отстранением российских спортсменов от международных соревнований.

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