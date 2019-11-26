Спорт
Московский КомсомолецВ администрацию Путина срочно вызваны главы спортивных федераций
Главы спортивных федераций в России срочно вызваны в администрацию президента РФ из-за возможных санкций Всемирной антидопинговой организации (WADA). В администрации намерены провести круглый стол в связи с возможным отстранением российских спортсменов от международных соревнований.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.Чемпионат01:35
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Кремль отреагировал на сообщения о срочных мероприятиях, в связи с угрозами ВАДА
Спорт день за днем04:22
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