с чего всё началось

Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы. «Посольство в этой связи также вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны», — заявили в дипмиссии.

В адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 1,1K

Общество В Москве еще 1 820 человек вылечились после коронавируса Число выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось в Москве за прошедшие сутки на 1 820 и достигло 19 642 человек. 282

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 659

Экономика Правительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации. 874

Экономика Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога Газета отмечает, что приостановка банком выдачи кредитов со ссылкой на пандемию и без привязки к сфере деятельности заемщика пока носит единичный характер на кредитном рынке. 5

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Общество В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск. 54

Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, который высмеял фото россиянина.

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Происшествия СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.

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