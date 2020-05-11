Политика
RT на русскомВ адрес российского дипломата в Чехии стали поступать угрозы
Посольство отметило, что в адрес российского дипломата из-за развёрнутой чешскими СМИ персональной травли начали поступать угрозы. «Посольство в этой связи также вынуждено обратиться к чешской стороне за предоставлением сотруднику дипмиссии полицейской охраны», — заявили в дипмиссии.
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с чего всё началось
"Посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника", — говорится в заявлении посольства в фейсбуке.РИА Новостивчера в 15:52
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Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Общество
В Москве еще 1 820 человек вылечились после коронавируса
Число выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось в Москве за прошедшие сутки на 1 820 и достигло 19 642 человек.
ТАСС 02:21
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru 10 мая в 11:57
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Экономика
Правительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
Известия 10 мая в 09:02
Происшествия
При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек
Коммерсантъ 00:56
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Суть событий 02:25
Экономика
Банки откажутся давать потребительские кредиты без залога
Газета отмечает, что приостановка банком выдачи кредитов со ссылкой на пандемию и без привязки к сфере деятельности заемщика пока носит единичный характер на кредитном рынке.
Ведомости вчера в 23:26
Происшествия
Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа
RT на русском вчера в 04:26
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газового проекта «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Общество
В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в России
Жителей центра европейской России ждет резкое похолодание, сообщает РИА Новости.
Пятый канал вчера в 01:43
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, который высмеял фото россиянина.
Metaratings 01:01
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
Общество
Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей
11 мая 2020 года президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к гражданам предложил выплатить в июне по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от трёх до 15 лет включительно в качестве поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Саминвестор 01:34
Гаджеты
Huawei представила новый Huawei P30 Pro с сервисами Google
Компания Huawei неожиданно представила новый смартфон P30 Pro с сервисами Google.
Дни24 01:30
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.
ТАСС 01:52
Политика
В Крыму заявили, что Климкин «сел в лужу» с прогнозами по полуострову
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил РИА Новости, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин опростоволосился в своих прогнозах насчет "возвращения" полуострова.
РИА Новости вчера в 15:11
Общество
Обязательный масочный режим вводится в Москве
В Москве с 12 мая во всех открытых общественных местах вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.
Интерфакс вчера в 17:05
Общество
В Астраханской области ограничительные меры сохраняются
На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры.
Астрахань 24 вчера в 13:00
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек
Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:05
Кино
Участники фильмов «Назад в будущее» встретились во время карантина
В беседе приняли участие актеры Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон, Мэри Стинберген, Элизабет Шу, режиссер Роберт Земекис, сценарист Боб Гэйл.
Kinonews.ru вчера в 15:42
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10 мая в 10:14
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала фото сдавшей ее в интернат мамы
Популярная украинская певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) опубликовала на своей станице в Instagram фотографию со своей мамой Жанной Васильевной.
Московский Комсомолец вчера в 06:15
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда могут открыться детские сады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф рассказала, когда смогут заработать школы, детские сады и вузы.
ИА Городские вести. Волгоград 01:55
Общество
В Подмосковье продлены некоторые ограничения
В Подмосковье ограничения, связанные с работой экономики, продлены до 18 мая.
BFM.ru 01:24
Общество
Брянский губернатор рассказал о выходе области из режима ограничений
Как сообщает издание "БрянскТОDАУ", 11 мая, глава региона Александр Богомаз рассказал в эфире федерального телеканала "Россия 24" о поэтапном выходе из режима ограничений. сообщил, что регион готов к поэтапному выходу из режимов ограничений.
Заря (г. Карачев) 02:23
Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
РБК 01:24